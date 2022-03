Raccolta puntuale a Treviolo: nei primi due mesi 26 tonnellate in meno di differenziato - BergamoNews

Sono incoraggianti i risultati dei primi due mesi di raccolta puntuale a Treviolo. Partita il primo gennaio, sta già dando buoni frutti e la maggior parte dei cittadini treviolesi si sono impegnati a differenziare meglio i propri rifiuti domestici.

Per il momento le utenze gestite sono 4.808 mentre quelle non gestite, ovvero quelle che ad oggi non hanno ancora ritirato il bidone microcippato, sono 779. Sono stati in totale 5.338 gli svuotamenti effettuati a gennaio e febbraio: 4.500 per il bidoncino 40 litri indifferenziato n. 4500; 435 per il bidoncino 40 litri pannolini; 223 per il bidone carrellato 120 litri indifferenziato; 19 per il bidone carrellato 120 litri pannolini; 97 per il bidone carrellato 240 litri indifferenziato; 4 per il bidone carrellato 240 litri pannolini; 60 per il cassonetto 1100 litri indifferenziato.

“Il 2022 sarà un anno sperimentale – ricorda Monica Colleoni, amministratore unico di Sat, la partecipata del Comune che gestisce il servizio appaltato a Ecosviluppo -. Ci servirà per calcolare il numero di svuotamenti medio in base ai componenti dei vari nuclei familiari e ci consentirà così di determinare l’importo fisso della tariffa”.

Tramite l’app Treviolo Smart diversi cittadini hanno segnalato che alcuni operatori ecologici rimuovevano solo il sacco posizionato all’interno del bidoncino senza rilevare lo svuotamento. “Esistono diversi metodi di rilevamento – spiega Colleoni – come il palmare tenuto in tasca o sul braccio o il rilevatore che si trova sul camioncino e conteggia il ritiro quando il bidoncino viene avvicinato al mezzo”.

“La stragrande maggioranza dei cittadini di Treviolo ha compreso e messo in pratica alla perfezione il nuovo metodo di raccolta dei rifiuti indifferenziati – dichiara con soddisfazione l’assessore all’Ecologia Gianmauro Pesenti -. Un timore espresso dai cittadini era quello che vi fosse un aumento di abbandoni dei rifiuti domestici nei cestini pubblici. Timore che avevamo anche noi come Amministrazione, ma rassicurati dal fatto che Treviolo avesse già storicamente una buona raccolta differenziata, abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo metodo, che ci consentirà di rientrare tra l’altro in alcuni parametri imposti dal PRGR (Programma Regionale Gestione Rifiuti). Per ora sembra che non vi sia stato un aumento di abbandoni: i controlli periodici sul territorio che già da anni vengono effettuati sono stati incrementati e una buona parte dei cosiddetti furbetti dell’abbandono sono stati rintracciati e multati”.

Per quanto riguarda le pessime condizioni delle piazzole di sosta della SS470 Dalmine-Villa D’Almè, è in corso il passaggio di competenza tra la Provincia di Bergamo ad Anas e ciò ha comportato la sospensione momentanea della regolare pulizia. “Il nostro personale, trattandosi di strade ad alto scorrimento veloce, non può intervenire.

Resta sempre valido l’appello a tutti: i rifiuti vanno differenziati e smaltiti seguendo le indicazioni del proprio Comune”, conclude Pesenti.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI TREVIOLO