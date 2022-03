Quasi amici, Man on fire o Tutto può succedere? La tv del 22 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 22 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Studio Battaglia”. Tornano a galla alcuni segreti nel passato di Anna e Massimo, che lavorano insieme sul caso di una donna che vuole procedere all’impianto degli embrioni congelati con l’ex marito. Carla scopre di aver vissuto – per anni nella menzogna e le sorelle vengono a sapere che Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonarle. Un attacco hacker porta alla luce una lista con i nomi degli iscritti a un sito di incontri extraconiugali e Anna difende una nota Onorevole che vuole divorziare dal marito Senatore, fedifrago. Viola ha dei dubbi riguardo alle nozze…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà “La pupa e il secchione show”, condotto da Barbara D’Urso. I primi sette giorni di permanenza nella Villa sono passati e tra le varie coppie non sono mancati piccoli contrasti e tensioni passeggere, ma anche momenti emozionanti, ricchi di spensieratezza e risate.

Nel corso di questa nuova puntata Lulù Selassiè, direttamente dalla Casa di Grande Fratello Vip, sarà Pupa per una sera, il suo ruolo risulterà determinante per le sorti dei concorrenti nella classifica finale.

Gianmarco Onestini farà il suo ingresso in studio come nuovo secchione: chi sarà la pupa che farà coppia con lui?

E ancora, Guenda Goria è pronta per un confronto con il suo fidanzato secchione Mirko e la sua rispettiva pupa Mila Suarez.

Inoltre, ci saranno le nomination che stabiliranno, insieme alla classifica generata dalle tante prove in programma, tra cui l’attesissimo “Zucca Quiz”, le due coppie che dovranno sfidarsi al “Bagno di cultura”. La coppia che arriverà ultima dovrà abbandonare La Pupa e il Secchione Show.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “Quasi amici”; su Rai4 alle 21.20 “Man on fire – Il fuoco della vendetta”; su Rai5 alle 21.15 “Quello che non so di lei”; su La5 alle 21.05 “Tutto può succedere”; su Iris alle 20.55 “Tona El Grinta” e su Italia2 alle 21.10 “Scuola di polizia 5 – Destinazione Miami”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Drop Dead Diva”; e su Mediaset Extra alle 20.25 la diretta de “L’isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset