Il precario nella scuola: un ruolo che va stabilizzato - BergamoNews

Nella nostra provincia ci sono più di 4 mila supplenti nella scuola statale. Questi garantiscono l’apertura ed il buon funzionamento dell’istituzione a volte assumendo funzioni centrali e fondamentali, senza però raggiungere il tanto agognato “ruolo”, ossia un contratto a tempo indeterminato che garantisca loro la stabilità del posto di lavoro e la continuità didattica.

“Il 5,6 e 7 di aprile si terranno le elezioni RSU – commenta Fabio Cubito, segretario FLC CGIL Bergamo – Noi abbiamo fortemente voluto che i precari votassero e si candidassero alle rappresentanze sindacali di istituto. In provincia di Bergamo i precari rappresentano più del 20% del personale scolastico; Le elezioni RSU sono l’occasione per dare voce ad una componente così significativa della scuola”.

In un momento così difficile facciamo il punto della situazione sul mondo dei precari nella scuola statale.

Nella nostra provincia, ogni anno affrontiamo le solite difficoltà per l’avvio dell’anno scolastico con tanti (troppi) posti vacanti e carenza di supplenti. Come organizzazione sindacale, a livello nazionale, chiediamo ad alta voce un aumento delle assunzioni per la scuola statale.

Ecco i riferimenti per capire come si entra nel mondo della scuola pubblica:

Come si diventa insegnante: Indicazioni e documentazione per intraprendere la professione docente nella scuola statale. Clicca qui

Verifica a quali classi di concorso (materia) puoi accedere con il tuo titolo. Vai alla nostra APP: https://classiconcorso.flcgil.it/home

Le GPS (Graduatorie Provinciali per le supplenze), necessarie per intraprendere il mondo delle supplenze: la situazione ad oggi Clicca qui . Prossima riapertura delle graduatorie per la primavera Clicca qui

Come si diventa docenti di sostegno? Cosa è il TFA? Oltre ad avere il titolo di accesso per una materia, per accedere ad un concorso, bisogna avere la specializzazione che si ottiene con il TFA (Tirocinio Formativo Attivo). Per le ultime notizie Clicca qui

Concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato: in questi giorni si stanno effettuando le prove dei concorsi banditi nel 2020 bloccati a causa della pandemia. Il governo ha messo in atto, con il decreto mille proroghe, l’iter per la pubblicazione di nuovi bandi di concorso: Clicca qui

Concorso straordinario – bis: entro il 15 giugno ci saranno le prove Clicca qui

Come si diventa Ausiliari, Tecnici e Amministrativi nel mondo della scuola: le graduatorie riapriranno nel 2024 Clicca qui

