“I migliori anni della nostra vita”, al via i laboratori primaverili - BergamoNews

Partiranno martedì prossimo, 22 marzo, i tre laboratori primaverili del progetto “I migliori anni della nostra vita”, iniziativa messa a punto da Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Bergamo, CTE, ANTEAS CISL e i consorzi sociali Ribes e Solco Città Aperta, che propone percorsi nei quali al centro è la cura di sé, delle relazioni e dell’ambiente in cui viviamo, coinvolgendo le persone dai 40 anni in poi.

L’appuntamento di primavera si chiama “Bergamo e l’acqua”, viene ospitato nei CTE – Centri per Tutte le Età – della città e si compone di tre laboratori – Arte, Teatro e Paesaggio – ognuno dei quali si articolerà in tre incontri a cadenza quindicinale.

“Quella de “I migliori anni…” è stata un’iniziativa partita lo scorso ottobre e che ha visto la partecipazione di numerosi “corsisti” interessati alle proposte presenti nel primo modulo – raccontano gli organizzatori. Con l’edizione di marzo e aprile 2022, porteremo i partecipanti a scoprire il forte legame che da sempre è presente fra Bergamo e l’acqua. Una città la nostra, caratterizzata da una fitta geografia sotterranea, fatta di antichi canali, oggi in gran parte interrati, la cui presenza ha intrecciato per secoli un rapporto strettissimo con la vita, le attività e le abitudini dei bergamaschi, svolgendo un ruolo importante nell’evoluzione di Bergamo. Una relazione quindi profonda che verrà esplorata, utilizzando il linguaggio artistico, quello teatrale e andando fisicamente in alcuni luoghi simbolo di questo rapporto”.

Il percorso 2022 partirà martedì 22 marzo dalle 17 alle 19, con il Laboratorio Arte condotto da Camilla Marinoni, artista e collaboratrice della Gamec, e proseguirà il 5 e il 19 aprile negli stessi orari. Il Laboratorio Teatro, con Albino Bignamini di Pandemonium, si svolgerà il 24 marzo, il 7 e il 21 aprile, sempre dalle 17 alle 19. Infine, il Laboratorio Paesaggio, condotto dal docente dell’Università di Bergamo Renato Ferlinghetti, è proposto nei sabati 26 marzo, 9 e 23 aprile, dalle 9 alle 11.

L’iscrizione è obbligatoria (come il green pass) e aperta ad un massimo di 25 partecipanti per ogni laboratorio, al costo di 10 euro. Informazioni e iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo, telefonando al 331 2683323.

“Proseguiamo con entusiasmo questo esperimento – concludono gli organizzatori dell’iniziativa -, che vede insieme più soggetti, sia pubblici che privati, con l’intento di offrire agli over 40enni della città, proposte di qualità con un valore socializzante e attente anche alla partecipazione di persone che vivono situazioni di solitudine e fragilità”.