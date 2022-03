Festival pianistico, al via la campagna abbonamenti a Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Da martedì 22 marzo al via gli abbonamenti per Novecento Suite, la 59esima edizione del Festival Pianistico che andrà in scena dal 19 aprile al 18 giugno. Le giornate di martedì 22 e mercoledì 23 marzo sono riservate alle prelazioni degli abbonati. Possono usufruire della prelazione sui vecchi posti al Teatro Donizetti (edizione 2017) solamente coloro che hanno rinnovato l’abbonamento anche alle edizioni del 2018 e del 2019 al Teatro Sociale.

La campagna abbonamenti continua da venerdì 25 marzo in poi nella biglietteria del Teatro Donizetti (aperta da martedì a sabato dalle ore 13 alle 20) per i nuovi abbonamenti.

L’abbonamento si compone degli 8 concerti in cartellone al Teatro Donizetti [Prezzi: Poltrona di platea I € 240 | Poltrone di platea II € 180 | Ingresso palco € 210 | I galleria € 150 | II galleria € 90].

Ritorna anche l’abbonamento riservato agli under25 in II galleria al prezzo ridotto di € 60. Per sottoscriverlo è necessario presentarsi in biglietteria con un documento d’identità e una foto tessera.

I biglietti di tutti concerti previsti al Teatro Donizetti saranno in vendita da venerdì 1 aprile presso la biglietteria del Teatro Donizetti e online su Vivaticket.

Per ogni informazione aggiuntiva è possibile consultare il sito www.festivalpianistico.it o contattare il Festival via telefono o mail a biglietteria.bergamo@festivalpianistico.it