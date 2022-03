Domenica la sfilata di Mezza Quaresima, ecco le limitazioni del traffico - BergamoNews

Bergamo. Torna la sfilata di Mezza Quaresima nel centro di Bergamo e domenica 27 marzo, per consentire il transito dei carri e l’affluenza del pubblico, ci saranno delle limitazioni a livello di traffico. La manifestazione prenderà il via alle 15 e si snoderà per le vie del centro dall’inizio di viale Papa Giovanni fino a via Zendrini dove si scioglierà. Ecco l’ordinanza del Comune di Bergamo.

Domenica 27 marzo 2022 (in caso di avverse condizioni atmosferiche domenica 10 aprile 2022), da mezzanotte alle 20 e comunque fino al termine della manifestazione, nelle seguenti località:

1° SETTORE

Piazzale Marconi intera area del piazzale,

Via Bono,

Via Bonomelli,

Viale Papa Giovanni XXIII,

Largo Porta Nuova,

2° SETTORE

Via G. Tiraboschi

Via Zambonate

3° SETTORE

Largo Cinque Vie

Piazza Pontida

Via Broseta (nel tratto compreso tra Piazza Pontida e l’intersezione Via F. Nullo e Via Palma il Vecchio)

– divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati,

– restringimento della carreggiata a vista;

Dalle 11 alle 18 e comunque sino a cessato bisogno:

Su tutte le strade interessate dal passaggio dei carri allegorici, sia in ingresso che sia in uscita dalla città: divieto di circolazione esteso a tutte le categorie di veicoli ed ai pedoni durante il momentaneo passaggio dei carri allegorici transitanti al fine del raggiungimento o allontanamento dal percorso protetto della sfilata;

Dalle 7 sino alle 18 e comunque sino a cessato bisogno:

Via Bonomelli: divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici, dei mezzi dell’organizzazione, dei residenti in via Bonomelli limitatamente al raggiungimento della residenza e dei fruitori del servizio della Stazione FF.SS, compatibilmente con lo svolgimento della sfilata;

Via Simoncini, in corrispondenza dell’intersezione con Via Quarenghi: direzione obbligatoria «a destra» in direzione del piazzale della Malpensata, esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici, dei mezzi dell’organizzazione, dei residenti in via Bonomelli limitatamente al raggiungimento della residenza e dei fruitori del servizio della Stazione FF.SS, compatibilmente con lo svolgimento della sfilata;

Via Quarenghi, in corrispondenza dell’intersezione con Via Simoncini: direzione obbligatoria “diritto” in direzione del piazzale della Malpensata, esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici, dei mezzi dell’organizzazione, dei residenti in via Bonomelli limitatamente al raggiungimento della residenza e dei fruitori del servizio della Stazione FF.SS, compatibilmente con lo svolgimento della sfilata;

Via San Giovanni Bosco, nel tratto compreso tra l’intersezione con le vie Carnovali / Gavazzeni e la via Simoncini: divieto di transito in direzione di Via Bonomelli, esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici, dei mezzi dell’organizzazione, dei residenti in via Bonomelli limitatamente al raggiungimento della residenza e dei fruitori del servizio della Stazione FF.SS compatibilmente con lo svolgimento della sfilata;

Dalle 9 sino al termine della manifestazione su tutte le strade laterali interessate dal passaggio dei carri allegorici sia in ingresso che sia in uscita dalla città:

– divieto di transito a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei veicoli dei residenti, frontisti, mezzi di soccorso, polizia e taxi

– istituzione di strada a fondo chiuso

– istituzione del doppio senso di circolazione con contestuale senso unico alternato a vista consentito a residenti, frontisti, mezzi di soccorso, polizia e taxi;

Dalle 9 sino al termine della manifestazione:

Via Zendrini, Via dei Galliari, Piazzale San Paolo: divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati esteso a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei carri allegorici e dei veicoli al servizio della manifestazione;

Dalle 7 alle 18

Corsia preferenziale di Piazzale Marconi e Piazza Pontida, sospensione dell’attività di rilevamento delle violazioni amministrative mediante telecamere;

Dalle 11 alle 18 e comunque fino a cessato bisogno nelle seguenti località:

Via Bonomelli

Piazzale Marconi

Viale Papa Giovanni XXIII

Largo Porta Nuova

Via G. Tiraboschi

Via Zambonate

Largo Cinque Vie

Piazza Pontida

Via Broseta, (nel tratto compreso tra Piazza Pontida e l’intersezione Via F. Nullo e Via Palma il Vecchio)

Va San Bernardino nel tratto compreso tra largo Cinque Vie e via Greppi: divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici e dei veicoli al servizio della manifestazione;

Dalle 11 alle 18 e comunque sino a cessato bisogno:

Via Camozzi, in corrispondenza dell’intersezione di Via Madonna della Neve: direzione obbligatoria “a sinistra” per i veicoli provenienti da via Frizzoni, ad eccezione dei residenti, dei carri allegorici e dei veicoli al servizio della manifestazione;

Via Madonna della Neve, in corrispondenza dell’intersezione di Via Camozzi: direzione obbligatoria “a destra” in direzione di via Frizzoni, ad eccezione dei residenti, dei carri allegorici e dei veicoli al servizio della manifestazione;

Via Camozzi, nel tratto compreso tra via Galliccioli e largo Porta Nuova: divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici e dei veicoli al servizio della manifestazione, direzione obbligatoria «a sinistra» in direzione di via Galliccioli per i veicoli provenienti da via Frizzoni

Via Taramelli in corrispondenza dell’intersezione con Via A. Maj: direzione obbligatoria “a sinistra” in direzione di via Foro Boario;

Via Maj dall’intersezione di Via Taramelli sino all’intersezione con Via Foro Boario: istituzione del doppio senso di circolazione in direzione di via Foro Boario;

Via Pascoli in corrispondenza dell’intersezione con via Taramelli: direzione obbligatoria «a destra» in direzione di via Camozzi;

Via San Francesco d’Assisi in corrispondenza dell’intersezione con via Taramelli: direzione obbligatoria “a sinistra” in direzione di via Camozzi;

Via Gallicciolli in corrispondenza dell’intersezione con via Taramelli: direzione obbligatoria “a sinistra” in direzione di via Camozzi;

Via Ghislanzoni: strada a fondo chiuso in corrispondenza di Via Tiraboschi; istituzione del doppio senso di circolazione con contestuale senso unico alternato a vista con ingresso / uscita su Via D’Alzano con direzione Via Paglia per i soli residenti mezzi di soccorso frontisti e taxi;

Via Paglia, in corrispondenza dell’intersezione con Via Nastro Azzurro: direzione obbligatoria “a sinistra” in direzione di Via Scotti: viale Roma nel tratto compreso tra Largo Porta Nuova e Via Petrarca / Via Tasca; divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli;

Piazza Matteotti in corrispondenza dell’intersezione con via Roma: direzione obbligatoria “a sinistra” in direzione di via Tasca / via Petrarca

Via Borfuro nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Piccinini e Piazza Matteotti: doppio senso di marcia per i veicoli diretti al parcheggio

Via XX Settembre, in corrispondenza dell’intersezione con Largo Rezzara: direzione obbligatoria “a destra” in direzione di Via Sant’Alessandro

Via Sant’Antonino nel tratto compreso tra Via Manara e Via Broseta: strada a fondo chiuso in corrispondenza di Via Broseta; istituzione del doppio senso di circolazione con contestuale senso unico alternato a vista con direzione di Via Garibaldi

Via Lapacano nel tratto compreso tra Via Manara e Via Broseta: strada a fondo chiuso in corrispondenza di Via Broseta, istituzione del doppio senso di circolazione con contestuale senso unico alternato a vista con direzione di Via Nullo

Via Broseta in corrispondenza dell’intersezione di Via Nullo/Palma il Vecchio: divieto di circolazione esteso a tutte le categorie di veicoli

Lungo l’itinerario percorso

Divieto di circolazione esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici, dovrà essere rafforzato mediante il posizionamento di barriere fisiche a delimitazione del percorso della sfilata;

Ai veicoli dei servizi pubblici / taxi, in alternativa a piazzale Marconi e Largo Porta Nuova, sarà consentito stazionare in piazzale della Repubblica;

A residenti all’interno del perimetro chiuso al traffico sarà consentito raggiungere le rispettive abitazioni previa assistenza del personale al controllo dei varchi, così come eventuali uscite in caso di necessità, compatibilmente con le esigenze di sicurezza derivanti dallo svolgimento delle manifestazioni in corso e nel rispetto delle norme di comportamento del codice della strada.