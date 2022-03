Con la primavera tornano i colori di Bergamo Arte Fiera - BergamoNews

Bergamo. Baf segna la ripartenza del calendario fieristico 2022 di Promoberg e del settore, tra i più colpiti (economicamente) durante gli ultimi due anni. L’evento –dopo il rinvio a causa dell’ondata di contagi Covid – è di scena dal 25 al 27 marzo 2022 alla Fiera di Bergamo e porta nel capoluogo orobico ottantasei Gallerie d’arte tra le più quotate del panorama nazionale, provenienti da undici regioni italiane, a cui si sommano undici realtà tra editoria, librerie e istituzioni, il tutto distribuito su settemila metri quadrati di superficie (padiglione B + foyer centrale). La regione più rappresentata è la Lombardia (46 gallerie) seguita dal Veneto (12 Gallerie), Piemonte (11 Gallerie), Emilia Romagna e Toscana (7 Gallerie a testa). A livello provinciale invece, quella più rappresentata è Milano (16 gallerie) seguita da Brescia (11 Gallerie), Torino (8) e Bergamo (7).

Durante gli ultimi due anni tra molti operatori è serpeggiata anche la preoccupazione di un possibile cambio di marcia di artisti e collezionisti a favore dell’e-commerce, ma da un report di Art Economics, durante la pandemia ben l’88% dei collezionisti ha continuato ad acquistare in galleria, senza particolari differenze d’età: un dato che fa ben sperare in vista di Baf.

Pur in un contesto ancora non facile per l’organizzazione di grandi mostre che comportano anche, come nel caso di Baf, lo spostamento di migliaia di opere lungo tutto il Paese, Promoberg ha fortemente voluto allestire la mostra mercato per dare, da un lato, la meritata visibilità ad un comparto che ha bisogno di mettere in vetrina e promuovere il meglio delle sue proposte, molto variegate e di alta qualità; e dall’altro (lato) per sostenere la cultura tra il grande pubblico. Tra i meriti dell’esposizione c’è sicuramente quello di catturare l’attenzione anche di chi non è un habitué di gallerie e mostre d’arte.

Baf è uno degli eventi più apprezzati del panorama artistico nazionale, grazie alla pregevole proposta delle gallerie che affiancano alle opere di artisti già affermati in tutto il mondo, nuove correnti e pittori emergenti tutti da scoprire e da valorizzare. La ricchezza di articolazioni tematiche, prive di divisioni in settori, permette al pubblico di esplorare lungo un percorso elegante e dai tratti museali, le diverse anime dell’arte che spazia dal Novecento sino alla produzione attuale.

La mostra mercato organizzata da Promoberg come da tradizione ha due ‘anime’ ben precise: quella espositiva (nel padiglione B, curata da Gianni Zucca) con migliaia di opere in bella evidenza, e quella dedicata agli eventi collaterali (curata nel foyer centrale del polo fieristico da Sergio Radici), mai come quest’anno così ricca di appuntamenti, tra cui (nel weekend) diversi talk su temi di grande attualità e (per tutta la durata di Baf) tre mostre ‘personali’ dedicate a Marcello Morandini (Opere), Gianfranco Meggiato (Opere) e Maurizio Buscarino (Persona. La poetica dell’immagine di un fotografo artista).

“Dopo il necessario posticipo della manifestazione deciso a fine dicembre insieme ai galleristi, siamo riusciti a ripresentare Baf in tempi rapidi, aprendo così il calendario fieristico di Promoberg come da tradizione nel segno della bellezza dell’arte e della cultura – dichiara Fabio Sannino, Presidente di Promoberg -. Un plauso e un ringraziamento a Gianni Zucca e Sergio Radici per aver gestito con efficacia le nuove dinamiche imposte dall’emergenza sanitaria; ai galleristi e agli artisti che, pur in alcuni casi con molte difficoltà, hanno deciso di non mancare a Baf, dando fiducia a un evento che si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama nazionale dell’arte moderna e contemporanea. La nostra mostra mercato è da molti anni uno degli eventi più apprezzati del panorama artistico nazionale, grazie all’attenta scelta delle opere da parte delle oltre ottantacinque gallerie d’arte provenienti da tutta Italia, che consentono al pubblico di ammirare sia opere di artisti già affermati in tutto il mondo, sia nuove correnti e artisti emergenti da scoprire e valorizzare. Baf propone opere molto importanti, sia in termini artistici che di valore economico, di artisti famosi e dal mercato consolidato, ma è anche un trampolino di lancio per i giovani artisti alla ricerca della giusta visibilità. E’ quindi un luogo ideale sia per acquistare opere d’arte di artisti noti ed apprezzati, sia per iniziare a conoscere più in profondità tutto quanto si cela dietro al mondo dell’arte moderna e contemporanea; molto adatta perciò anche a chi vuole affacciarsi al mondo del collezionismo, sia acquistando opere di valore certo sia dando fiducia ad artisti emergenti. Auguro a tutti, operatori e amanti dell’arte, di emozionarsi con le opere e il fitto programma di eventi collaterali di Baf”.

“Dall’inizio della pandemia il settore delle gallerie d’arte è andato in grande difficoltà – spiega Gianni Zucca, responsabile dell’area espositiva di Baf -: essere riusciti, dopo due anni di sostanziale fermo del settore, a portare a Bergamo quasi novanta gallerie di grande qualità e spessore, è già di per sé un bel successo. Ripartire non è facile, ma gli operatori, grazie anche a Baf, stanno ritrovando maggiore fiducia e non vedono l’ora di tornare a confrontarsi (insieme a tanti artisti) direttamente con i collezionisti e gli amanti dell’arte: un dialogo ‘in presenza’ che è mancato tantissimo negli ultimi anni e che viene ora maggiormente compreso e valorizzato. Ringrazio Promoberg per aver fortemente voluto allestire Baf e i galleristi e gli artisti che, con la loro partecipazione, hanno confermato la bontà della mostra. Il pubblico troverà opere di elevata qualità, che spaziano dai grandi Maestri del Novecento alla produzione attuale, con artisti già affermati o che si stanno facendo notare non solo in Italia. Il bello di Baf sta proprio nella sua capacità di offrire ai visitatori una variegata proposta artistica in grado di appassionare le tante visioni di un pubblico molto dinamico ed eterogeneo”.

“Bergamo Arte Fiera ha sempre cercato di caratterizzarsi dagli altri appuntamenti di settore realizzando iniziative collaterali legate alla storia dell’Arte, consentendo così al pubblico di conoscere e approfondire tematiche anche meno note ma di grande rilevanza e interesse culturale – spiega Sergio Radici, curatore degli eventi collaterali di Baf, storico promotore di arte a 360 gradi, con Bergamo Antiquaria (innovata poi in Italian Fine Art) dedicata all’alto antiquariato, e Bergamo arte fiera -. Quest’anno in particolare abbiamo un focus sulle arti visive, con l’esposizione fotografica di Maurizio Buscarino, che contempla attraverso scatti fotografici l’animo umano, le sue incertezze, le contraddizioni, gli istanti di vita di soggetti di assoluta umanità; e il volume con protagonista Aldo Tagliaferro, realizzato da Silvana Editoriale presentato da Cristina Casero, per una visione unica di uno dei momenti più contrastanti del secolo scorso. Tutto da seguire anche il convegno “Il ruolo degli Artisti per la crescita culturale del nostro territorio”, con la partecipazione di Alberto Nacci, Ugo Riva, Valentina Persico, Giorgio Berta e Romina Russo. Cinema d’autore poi con il docufilm dello stesso Alberto Nacci (regista) che indaga attraverso i protagonisti dell’Arte contemporanea le loro passioni, interpretazioni e lettura della realtà che li circonda con particolare riferimento alla pandemia che ormai accompagna la nostra vita da circa due anni. Il talk con Alberto Fiz e Tullio Leggeri è un confronto intrigante sull’Arte che si divide tra passione e investimento, con due personalità diverse per estrazione e cultura. Merita un approfondimento anche ArteMorbida, un magazine dedicato all’Arte tessile che trova spunto ed espressione nell’arte contemporanea quale riferimento per le nuove proposte del design tessile, e l’iniziativa di Vanilla Edizioni che presenta con Diego Santamaria ‘Arscode, il Gioco dell’Arte’ che consente al pubblico di mettersi in gioco e capire quanto conosca davvero il settore dell’arte. Un ulteriore elemento distintivo di Baf 2022 è infine rappresentato dalle opere di Marcello Morandini e Gianfranco Meggiato. L’esposizione della Fondazione Morandini evidenzia le straordinarie capacità espressive del Maestro che spaziano dalla scultura all’Architettura e al design. All’esterno e all’interno della Fiera le due sculture monumentali di Gianfranco Meggiato sono un ulteriore e significativo tributo che un artista internazionale dedica a Bergamo Arte Fiera”.

Verso la libertà di Gianfranco Meggiato

Bergamo Arte Fiera ha il sostegno di Intesa Sanpaolo e Banco Bpm Credito Bergamasco (Main sponsor).

Info:

Dove: Fiera di Bergamo, via Lunga – 24125 Bergamo

Date: da venerdì 25 a domenica 27 marzo 2022

Orari: venerdì 15 – 20 (cerimonia d’inaugurazione ore 18); sabato e domenica 10 – 20

Biglietto Ingresso: consigliato l’acquisto online dei ticket, che consente anche una tariffa agevolata, sul sito: www.bergamofiera.it o https://fierabergamo.midaticket.it/Event/517/Dates.

Biglietto intero 10 euro; ridotto (over 65) 8 euro – Biglietti Online: intero 9 euro; ridotto 7 euro.

Parking: 3 euro (una tantum, giornaliero)

Obbligatorio per accesso: Green pass rafforzato (per il pubblico), green pass base (lavoratori e pubblico straniero) e mascherina chirurgica.

Contatti: tel. +39 035.32.30.911 – email: info@promoberg.it – sito: www.bergamoartefiera.it/contatti/