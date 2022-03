Cane morde e stacca una falange ad un 74enne in via Sant'Orsola - BergamoNews

Bergamo. Doveva essere una passeggiata tranquilla in città in compagnia della moglie e del cagnolino, ma si è trasformato in un pomeriggio d’inferno per un 74enne.

L’uomo stava passeggiando in via Sant’Orsola, poco dopo le 17 di martedì 22 marzo, quando un cane di grossa taglia si è fiondato sul suo cagnolino al guinzaglio. Una zuffa tra cani, se non fosse che l’uomo, per strappare il suo piccolo animale dal più forzuto cane, è stato morso da quest’ultimo. Un potente morso costato una falange al 74enne che per il dolore si è accasciato a terra.

La moglie disperata ha iniziato a gridare aiuto, allontanandosi con il cagnolino.

I passanti sono intervenuti prestando soccorso al 74enne.

Sul posto sono poi arrivati un’ambulanza e gli agenti della polizia locale. Secondo l’Areu, la ferita al dito del 74enne è classificata come codice verde, ma chi ha assistito alla scena conferma la profonda ferita e il provato stato di agitazione in cui è caduto l’uomo.