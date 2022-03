Borno, il cadavere della donna tagliato in 15 pezzi "da una mano esperta" - BergamoNews

Borno. Spuntava una mano da quei quattro sacchi abbandonati in una scarpata, a pochi metri da cartello stradale che indica il confine tra Bergamo e Brescia, nel comune di Borno, Alta Val Camonica. L’ha notata domenica un 70enne che passeggiava sul sentiero, così ha aperto per vedere meglio e si è trovato davanti uno scempio.

L’autopsia ha rivelato particolari macabri e truculenti: il corpo, completamente nudo, appartiene a una donna tra i 35 e i 50 anni, di carnagione chiara, con i capelli scuri di media lunghezza. Sulle unghie dello smalto viola. È stata smembrata in quindici pezzi, tagliati con precisione “da una mano esperta” secondo gli inquirenti. Il cadavere è stato decapitato, il suo volto reso irriconoscibile, probabilmente bruciato. Nei sacchetti i piedi, le mani, le braccia, addirittura lo sterno sezionato.

Data la conservazione dei resti, pare che il corpo sia stato conservato in un congelatore e abbandonato in un secondo momento, non immediatamente dopo l’omicidio. In un punto che peraltro sarebbe visibile anche dalla strada. Forse, ipotizza chi indaga, il killer voleva che qualcuno trovasse quei sacchi neri.

Li aveva già notati venerdì un poliziotto: la sua intenzione era di tornare a recuperarli insieme ad altri rifiuti che spesso gente poco civile getta nel dirupo oltre il guard rail. Proprio per scoraggiare questo comportamento, fino a qualche tempo fa sulla parete di roccia a fianco della carreggiata era stata montata una telecamera, che in questo frangente sarebbe stata molto utile alle indagini. Ma recentemente era stata rimossa, così i carabinieri stanno vagliando le targhe delle auto transitate negli ultimi giorni sotto i portali elettronici installati a Borno.