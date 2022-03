Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia invita a un tuffo nel passato per vedere Nuovo T-Roc - BergamoNews

C’è stato un tempo in cui alla radio risuonavano le canzoni dei Nirvana e dei R.E.M. ad alta rotazione, i pomeriggi trascorrevano veloci tra una partita a flipper e una a Super Mario, e non si aveva paura di far cadere il cellulare, perché era il periodo di lancio dell’indistruttibile Nokia 3310. A chi ha nostalgia degli anni ’90, Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia dedica il primo evento in concessionaria nel post-pandemia, mercoledì 23 marzo, dalle 18:00 alle 21:30, nella concessionaria di via Quinto Alpini, 8 a Bergamo che, per l’occasione, si trasforma in uno spazio di incontro per amici e famiglie.

Con le colonne sonore dell’infanzia e dell’adolescenza dei nati tra il 1970 e il 1990, alternate alle hit del momento, Bonaldi porterà in un viaggio tra i ricordi più belli. Luci al neon, jukebox, flipper e tante altre sorprese accompagneranno il protagonista della serata, in tutte le sue versioni (Life, Style, R-Line) più una (Cabrio): Nuovo Volkswagen T-Roc. A chi non potrà partecipare all’appuntamento di mercoledì 23 marzo, Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia dedicherà il weekend porte aperte del 26 e 27 marzo non solo a Bergamo ma anche nelle concessionarie di Treviglio e Sondrio che, per l’occasione, manterranno il sapore degli anni ’90 con la possibilità, in tutte e tre le concessionarie, anche di salire a bordo e provare in anteprima il rinnovato crossover del marchio tedesco.

Per maggiori informazioni: https://www.bonaldi.it/landing/volkswagen-nuovo-t-roc-bonaldi-gruppo-eurocar-italia