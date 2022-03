Bel tempo, poche le nuvole - BergamoNews

Martedì 22 marzo: le previsioni del tempo per Bergamo e la provincia a cura di Ivan Malaspina del Centro meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

L’imponente struttura di alta pressione con centro sull’Europa nord/orientale abbraccia gran parte del continente e terrà lontane per diversi giorni le perturbazioni atlantiche anche dalla nostra regione, dove assisteremo a giornate soleggiate. L’afflusso di correnti orientali manterrà un clima fresco ancora per oggi, mentre tra mercoledì e giovedì è atteso un rialzo termico con i valori massimi che supereranno i 20 gradi sulle zone di pianura. Possibile tendenza al cedimento dell’alta pressione sull’Europa sud/occidentale nel corso del prossimo fine settimana con il conseguente arrivo di qualche nuvola anche sul nord Italia.

Martedì 22 marzo 2022

Tempo Previsto: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nel pomeriggio poco nuvoloso sui rilievi, sereno sugli altri settori. Nella sera bel tempo ovunque.

Temperature: massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 2 e 4°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 14 e 16°C.

Mercoledì 23 marzo 2022

Tempo Previsto: bel tempo per tutto il giorno su tutta la regione con cieli sereni e limpidi dai monti alla pianura.

Temperature: massime in deciso aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 18 e 20°C.

Giovedì 24 marzo 2022

Tempo Previsto: bel tempo per tutto il giorno su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi dai monti alla pianura.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 19 e 21°C.