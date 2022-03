BCC Treviglio approva il progetto di bilancio: 1,870 milioni di utile netto - BergamoNews

Treviglio. I numeri – presentati dai vertici aziendali al personale dipendente nel corso dell’incontro svoltosi in modalità on line nel pomeriggio di lunedì 21 marzo – verranno illustrati ai Soci nel corso dell’assemblea del prossimo 28 aprile – che, anche quest’anno, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, si svolgerà facendo ricorso alla figura del rappresentante designato.

La strategia degli ultimi anni, l’efficientamento dell’attività commerciale e la sana e prudente gestione degli attivi, hanno consentito alla Bcc di Treviglio, rispetto al 2020, una crescita del margine da interesse di 6,5 milioni di euro e delle commissioni nette per oltre un milione di euro.

L’utile netto di bilancio, tenuto conto anche delle importanti rettifiche di valore per rischio di credito, si avvicina ai due milioni di euro (1,870) in linea con l’anno precedente.

Anche nel 2021 la Direzione, fermo l’obiettivo indicato dal Consiglio di Amministrazione del perseguimento di una sana e prudente gestione aziendale, ha dedicato particolare attenzione alla gestione patrimoniale della Banca. Grazie all’efficiente e costante attività gestionale nella ponderazione e mitigazione degli assorbimenti patrimoniali sugli attivi creditizi, l’esercizio si è infatti chiuso con RWA (attività ponderate per il rischio) a 706 milioni di euro e con un indice di Total Capital Ratio che ha raggiunto il 17%.

Più che soddisfacenti i risultati relativi al comparto sofferenze che, grazie all’intensa attività di recupero in collaborazione con Bcc Ge.Cre. – società del Gruppo Bancario specializzata nella gestione attiva degli Npl – ed alla parallela azione di derisking – con cessioni per circa 52 milioni di euro – ha raggiunto, oggi, valori netti inferiori a 20 milioni, pari a circa il 2% del totale degli impieghi.

Sempre nell’ambito dei crediti non performing, il dato relativo agli Utp si conferma in linea con i valori 2020, pari a 22 milioni di euro mentre i past due a 3,8 milioni (a valori netti).

Per quanto attiene alla gestione dell’attività commerciale, la Banca ha proseguito nello sviluppo delle nuove tecnologie digitali che hanno consentito di far fronte alle rinnovate esigenze della clientela, senza tuttavia perdere il rapporto diretto con la stessa, peculiarità che contraddistingue la Banca sin dal 1893.

Grande importanza hanno avuto, anche nel 2021, le masse amministrate, che hanno visto un attivo pari a 2,2 miliardi e una raccolta totale di 2,4 miliardi di euro, di cui 490 milioni di raccolta qualificata.

Nel 2021 sono state 5742 le pratiche lavorate, finalizzate all’erogazione di crediti per 494 milioni di euro, ripartiti tra nuovi affidamenti e rinnovi, garantendo adeguato sostegno alle imprese e alle famiglie del Territorio

Grande attenzione è stata riservata anche alle associazioni sociali, culturali e sportive presenti sul Territorio che hanno potuto beneficiare di contributi per complessivi 275 mila euro.

Per maggiore completezza, si riporta il dettaglio delle principali grandezze economico patrimoniali riferite al 31.12.21. Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione ringraziano i Soci e la clientela per il sostengo e la fiducia accordata, anche nel 2021, alla Bcc di Treviglio e che hanno consentito il raggiungimento di questi importanti risultati. Un ringraziamento va altresì alla Capogruppo per il costante supporto strategico – operativo fornito nel corso dell’esercizio in chiusura.

Infine, un particolare ringraziamento ai 276 dipendenti ed alle sigle sindacali per il lavoro svolto e il prezioso supporto nella gestione delle criticità legate alla situazione attuale.