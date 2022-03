Adeguamento carburanti e taglio accise, Mora: "Il prezzo va aggiornato subito" - BergamoNews

Bergamo. Ascom Confcommercio Bergamo ha diffuso una nota urgente ai distributori di carburante in cui chiede di portare immediatamente in diminuzione il prezzo del carburante, a seguito dell’entrata in vigore della diminuzione delle accise.

Il decreto che porta in diminuzione le accise di 0,250 euro/lt, ossia 0,305 euro/lt sul prezzo finale, è operativo già dalla giornata di oggi ma i malumori nella categoria non mancano come conferma Renato Mora, presidente del Gruppo Benzinai Ascom Confcommercio Bergamo: “Nella poca chiarezza del provvedimento si deve prendere atto che il prezzo vada aggiornato immediatamente, conseguentemente a quanto indicato dalle compagnie petrolifere. A riguardo consigliamo urgentemente di prendere contatto, anche via mail/pec con il proprio addetto rete per chiedere l’aggiornamento dei listini prezzi”.

E riguardo all’incremento dei costi del carburante che da giorni sta gravando su famiglie e imprese, Mora aggiunge che “non è pensabile che il sistema si debba rimettere al senso di responsabilità dell’ultimo anello della catena, ossia i gestori, chiamati ad abbassare l’importo senza alcuna garanzia del rimborso legato alla differenza di prezzo. Per questo sarà nostra premura chiarire come sarà effettuato il conguaglio della giacenza al momento della diminuzione del prezzo alla pompa”.

“Precisiamo – conclude Mora – che la maggior parte dei gestori sta cambiando i prezzi con senso di responsabilità per andare incontro alle giuste aspettative degli utenti. Senso di responsabilità che non abbiamo visto né da parte del Governo né da parte delle compagnie petrolifere”.