Ponteranica. Un incendio è divampato dietro la chiesa della Ramera che si affaccia sul provinciale della Val Brembana, a Ponteranica, poco dopo le 18,30

Da chiarire le cause del rogo, scoppiato in un magazzino all’interno dell’oratorio Don Bosco. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco.