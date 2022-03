L'Isola dei famosi, Tomorrowland o La casa sul lago? La tv del 21 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 21 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Vostro onore”. Verranno proposti due episodi:; nel primo, Matteo, trattenuto da Danti, Sara e Orlando, riesce a giustificare la sua presenza in ospedale e nella stanza di Diego Silva. Sara comincia a sospettare di lui e del padre. Vittorio riesce mettere in cattiva luce. I contatti dell’ispettrice con Miguel, che viene interrogato da Danti e Orlando, con scarsi risultati. Vittorio e Matteo sentono di non avere più scampo: decidono di fuggire all’estero.

Nel secondo, in commissariato Danti e Orlando interrogano Maddalena, che continua a coprire Vittorio. Matteo si presenta con la nonna Anita in commissariato. Vittorio chiede a Matteo una spiegazione e il figlio gli racconta tutta la verità. Vittorio si trova di fronte alla scelta di accettare o meno la carica di nuovo Presidente del Tribunale.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Delitti in paradiso”. Jack e la sua squadra devono indagare sulla morte di un ciclista avvenuta durante il Tour delle Antille e sul caso di un uomo trovato morto in una barca…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta Repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via la nuova edizione de “Isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Italia1 alle 21.20 proporrà “Freedom – Oltre il confine”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “L’evocazione – The Conjuring”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – La casa sul lago”; su Iris alle 20.55 “Training day” e su Italia2 alle 21.10 “Tomorrowland – Il mondo di domani”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in onda “Sciarada – Il circolo delle parole. Scrittori per un anno: Antonio Tabucchi. La vita non basta”. Un ricordo di Antonio Tabucchi, uno degli scrittori più europei scomparso a Lisbona il 2 – 5 marzo 2012, attraverso le interviste più significative rilasciate nel corso degli anni e il ricordo di cinque scrittori che hanno avuto il privilegio della sua amicizia.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Sherlock”, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra alle 21.10 “Il Papa buono”

