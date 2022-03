Il giovane Cissè regala tre punti sofferti all'Atalanta - BergamoNews

L’Atalanta espugna il campo di Bologna e lo fa con tanta sofferenza e attraverso un successo sudato, alla fine anche insperato.

I bergamaschi arrivano a Bologna, tre giorni dopo una trasferta molto dispendiosa sul campo del Leverkusen, praticamente con un reparto d’attacco decimato. Oltre ai soliti noti Zapata, Ilicic, Miranchuk fuori da tempo, alla lista degli assenti si aggiungono anche due frecce fondamnetali come Malinovskyi e Boga. A Gasperini non resta altro che Muriel a cui aggiungere obbligatoriamente i tre giovani Mihaila, Cissè e De Nipoti.

La squadra nerazzurra non comincia nemmeno male la propria partita, e nonostante qualche errore di lucidità, crea le occasioni con Pessina (stoppato da Theate quasi sulla linea) e soprattutto Scalvini che colpisce il palo da un paio di metri. Sul finire di primo tempo anche il Bologna ha l’occasionissima ma Musso risponde presente su Orsolini.

Nella ripresa i felsinei crescono mentre la Dea inizia ad accusare stanchezza. La gara pende dal lato rossoblu con Arnautovic che si divora il vantaggio e Musso che para su Medel.

Gasperini si gioca la della disperazione con l’ingresso di Cissè: il 2003 della Primavera ci mette poco più di un quarto d’ora per infilare Skorupski e regalare tre punti molto pesanti per un match che termina dopo ben 10 minuti di recupero in cui Medel ha la chance del pareggio, Pasalic vede annullarsi la rete della tranquillità e Palomino stoppa un tentativo di Orsolini verso la porta.

Ora è in arrivo la sosta. E non può essere che vitale in questo momento così delicato. Anche solo per avere quantomeno la speranza di recuperare qualche giocatore in vista del nuovo tour de force che attende gli uomini di Gasperini.

Sicuramente nelle scelte di formazione future peserà il pensiero alla coppa, alla doppia sfida con il Lipsia, ma in campionato non si potrà scherzare. All’orizzonte c’è un trittico molto interessante e complicato per consolidare l’Europa: Napoli, Sassuolo e Hellas Verona attendono Freuler e compagni.

TOP E FLOP

La copertina di serata è sicuramente tutta per Moustapha Cissè che, oltre a decidere il match, rappresenta una bella storia di calcio: fino a due mesi fa giocava sui campi di Seconda Categoria, adesso è il man of the match di una partita di Serie A. Ci sono ben sei categorie di differenza, un salto incredibile per il giovanissimo attaccante.

I complimenti vanno estesi anche all’altro estremo della squadra, ossia Musso che tra Leverkusen e Bologna, ha salvato due successi con interventi decisivi. L’argentino invece deve ancora trovare sicurezza nella gestione del pallone con i piedi: in ben due occasioni rischia la frittata colpendo due avversari.

Tra i positivi di serata il solito Demiwall (la crasi di parole inventata ad hoc dai tifosi ci sta tutta) e Hateboer che spinge con insolita continuità. Continua il periodo di smarrimento per Pessina, mentre il suo sostituto Mihaila non azzecca praticamente una scelta ma il rumeno non va di certo crocefisso, si spera avrà modo di rifarsi e col tempo si avrà modo di valutarlo meglio.

A livello generale la prestazione rimane mediocre tanto quanto i tre punti sono ossigeno puro per la classifica.

LE PAGELLE

Musso 7

Djimsiti 6

Demiral 6,5

Scalvini 6 (Palomino 6)

Hateboer 6,5

Freuler 5,5 (Pasalic 6+)

De Roon 6

Pezzella 6 (Maehle SV)

Koopmeiners 7

Pessina 4,5 (Mihaila 4)

Muriel 5,5 (Cissè 7)

