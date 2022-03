Grandi opere, presidio di associazioni e comitati: "Bergamo ci ascolti, non alzi muri" - BergamoNews

Bergamo. “Chiediamo più coinvolgimento e partecipazione sulle grandi questioni che riguardano la città e che determinano la qualità della vita di noi cittadini. Il Pnrr deve rappresentare l’occasione della transizione ecologica, non solo bla bla bla…”.

È l’appello che molte associazione di Bergamo (Comitato di Quartiere Boccaleone e Campagnola, Comitato Ambiente e Salute S. Tomaso, Associazione PerilVillaggio, Associazione Colognola per il suo futuro, Comitato Bergamo BeneComune, Comitato NoParkingFara, NaturalMente, Legambiente Bergamo, Fridays for Future, Curno e Mozzo #raddoppiosìmanoncosì”) rivolgono alla Giunta Gori, stasera impegnata sul tema in un Consiglio comunale chiesto a gran voce delle minoranze.

Tra le questioni più scottanti il parcheggio della Fara, lo sviluppo dell’aeroporto, il radiofaro e le edificazioni previste per il piano del Parco Ovest II.