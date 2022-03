Gli studenti di Colzate adottano gli animali del canile di Albenga - BergamoNews

Il canile municipale di Albenga, in provincia di Savona, è stato adottato dalla classe 5° della Scuola Primaria di Colzate.

Seguendo la pagine Facebook del canile di Albenga la maestra Vera Bonaita ha sensibilizzato i suoi alunni sul tema dell’abbandono degli animali e sull’adozione consapevole presso i canili. Come riporta Savonanews.it i bambini, attenti agli animali, hanno accolto entusiasti l’iniziativa, inviando al canile un disegno e la descrizione del cagnolino prescelto.

“Riteniamo fondamentale – riferisce l’amministrazione comunale – che nelle scuole si educhi al rispetto degli animali. Nel nostro piccolo cerchiamo di dare il meglio ai cani ospitati presso il canile comunale: non manca buon cibo, cure veterinarie e mille attenzioni da parte dei dipendenti e volontari che si prodigano per loro. Il canile dovrebbe essere un luogo di passaggio per i cani, purtroppo per alcuni di loro non è così ed esso diventa ‘casa’. Siamo felici che questo impegno e amore sia trapelato e vi abbia spinto a questa bellissima iniziativa”.

Tutti i disegni realizzati, insieme a una donazione economica, sono stati recapitati al Comune di Albenga che ha accolto con piacere l’iniziativa.

“L’assessorato all’ambiente è sempre pronto a dare voce a queste iniziative benefiche che sono davvero lodevoli -conclude l’assessore all’ambiente Gianni Pollio-. Abbiamo preso contatti con la scuola per iniziare una collaborazione con i bambini che sono molto sensibili alla qualità della vita degli ospiti del nostro canile, struttura all’avanguardia e ben tenuta grazie all’impegno dell’impiegata che vi lavora, dai responsabili dell’ASL e dall’Enpa che aiuta nella gestione della socialità dei cani”.

