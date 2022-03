Gemels&Esg: prossima iniziativa green a Seriate - BergamoNews

L’iniziativa ESG di Gemels , fa tappa questa volta al parco Oasi Verde di Seriate, una bellissima area naturalistica, che merita di essere valorizzata e salvaguardata.

“Con il Patrocinio della Città di Seriate, Sabato 2 aprile ci dedicheremo alla pulizia dell’Oasi Verde. Ci sono tanti angoli di parco che purtroppo non sono rispettati, basta fare una passeggiata o un giro in bicicletta per accorgersene. Siamo felici e orgogliosi di dare il nostro piccolo contributo per l’ambiente e soprattutto di creare una cultura sostenibile, sensibilizzando grandi e piccini a queste importanti tematiche. Basta poco per fare la differenza, noi vogliamo iniziare anche da qui a cambiare il mondo!”

Visto l’entusiasmo riscontrato tra i collaboratori e le loro famiglie con le precedenti edizioni, questa volta l’iniziativa è aperta a chiunque abbia voglia di partecipare e di dedicare un pomeriggio alla salvaguardia del nostro verde.

Per questioni organizzative le iscrizioni sono aperte fino al 25 marzo, mandando nome e cognome all’indirizzo savetheworld@gemels.it . Ulteriori dettagli verranno inviati successivamente a tutti gli iscritti.

