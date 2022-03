Dal meccanico all'imbianchino, le ultime offerte di lavoro in provincia di Bergamo - BergamoNews

Ecco la sintesi delle offerte di lavoro attive alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiego bergamaschi. Ogni offerta riporta: codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro.

Per candidarsi basta inviare una mail al Centro per l’impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura e il curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo dell’offerta a cui si è interessati.

Centro per l’impiego di Albino

impiego.albino@provincia.bergamo.it

 17320 RIPARATORE MEZZI MECCANICI ED ELETTRICI luogo di lavoro: FIORANO AL SERIO

 17258 BANCONISTA SERVIZIO CLIENTI, PREPARAZIONE luogo di lavoro: VERTOVA

 17180 PIZZAIOLO luogo di lavoro: ALZANO LOMBARDO

 17291 AUTISTA luogo di lavoro: CENE

 17302 VETRAIO luogo di lavoro: NEMBRO

 17243 ADDETTO VENDITA luogo di lavoro: ALBINO

 17204 ADDETTO DI BANCO luogo di lavoro: GANDINO

 17325 DISEGNATORE MECCANICO luogo di lavoro: VERTOVA

 17231 FRESATORE luogo di lavoro: FIORANO AL SERIO

 17232 OPERAIO TESSITORE luogo di lavoro: GANDINO

 17240 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: SELVINO

 17287 CAMERIERE DI SALA luogo di lavoro: SELVINO

 17259 MECCANICO E GOMMISTA luogo di lavoro: ALBINO

Centro per l’impiego di Bergamo

segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

 17239 AD. ASSEMBLAGGIO luogo di lavoro: BAGNATICA

 17282 CONSULENTE ASSICURATIVO luogo di lavoro: BERGAMO

 16451 IDRAULICO-TERMOIDRAULICO luogo di lavoro: BERGAMO

 17317 Autista Patente C+E ADR CQC MERCI luogo di lavoro: BERGAMO

 16760 OPERAI SETT. EDILE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

 17221 SARTA ABITI DA SPOSA luogo di lavoro: BERGAMO

 16860 PERSONALE DI SALA E DI CUCINA luogo di lavoro: BERGAMO

 17174 RESPONSABILE DI PRODUZIONE luogo di lavoro: GORLE

 17090 ADDETTO BONIFICHE AMIANTO luogo di lavoro: BERGAMO

 17101 IMP. CONTABILE luogo di lavoro: BERGAMO

 17136 AD. REVISIONI AUTO luogo di lavoro: BERGAMO

 17292 IMPIEGATO UFFICIO QUALITA’ luogo di lavoro: BAGNATICA

 16973 CUOCO – AIUTO CUOCO – PASTICCERE luogo di lavoro: BERGAMO

 17037 RIPARATORI DI VEICOLI INDUSTRIALI luogo di lavoro: TREVIOLO

 16725 IMP. GRAFICA PUBBLICITARIA luogo di lavoro: TREVIOLO

 17181 COORDINATORI ISPETTORI luogo di lavoro: DALMINE

 15025 TECNICO MANUTENTORE luogo di lavoro: BERGAMO

 17184 SVILUPPATORI INFORMATICI luogo di lavoro: GORLE

 17105 P.TO INDUSTRIALE/OPERAI CNC luogo di lavoro: BAGNATICA

 17139 AD. PAGHE luogo di lavoro: BERGAMO

 16927 SERRAMENTISTA luogo di lavoro: STEZZANO

 17173 ELETTRICISTA luogo di lavoro: BERGAMO

 17177 AMMINISTRATORE CONDOMINIALE luogo di lavoro: BERGAMO

 16789 TECNICO DI CANTIERE EDILE luogo di lavoro: GRASSOBBIO

 17182 ASSISTENTE EDILE RESTAURO luogo di lavoro: TORRE BOLDONE

 17220 COLLAUDATORE JUNIOR luogo di lavoro: BERGAMO

 17318 TORNITORE / OPERATORE CNC luogo di lavoro: BERGAMO

 16946 TECNICO MANUTENTORE luogo di lavoro: RANICA

 17316 PREVENTIVISTA luogo di lavoro: SERIATE

 16820 PONY PIZZA luogo di lavoro: BERGAMO

 17305 IMPIEGATA/O AGENZIA VIAGGI luogo di lavoro: BERGAMO

Centro per l’impiego di Clusone

impiego.clusone@provincia.bergamo.it

 188744 IMPIEGATO/A luogo di lavoro: CLUSONE

Centro per l’impiego di Grumello del Monte

impiego.grumello@provincia.bergamo.it

 17038 MECCANICO/MECCATRONICO PAT.C luogo di lavoro: CAVERNAGO

 17304 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 17031 INGEGNERE EDILE CONTABILE CANTIERE luogo di lavoro: TELGATE

 16877 INSTALLATORE SISTEMI ANTICADUTA luogo di lavoro: PALOSCO

 16945 TECNICO MANUTENTORE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 17277 TIROCINANTE GESTIONE QUALITA’ luogo di lavoro: PALOSCO

 17218 IDRAULICO OPERE FLUVIALI luogo di lavoro: CALCINATE

 17104 TIROCINANTE OPERAIO luogo di lavoro: BOLGARE

 16917 OPERAIO METALMECCANICO luogo di lavoro: CALCINATE

 17188 TIROCINANTE OPERAIO FALEGNAME luogo di lavoro: BOLGARE

 16936 MECCANICO DI AUTOCARRI luogo di lavoro: VILLONGO

 17018 TIROCINANTE IMPIEGATIZIO luogo di lavoro: SARNICO

 17030 GEOMETRA UFFICIO ACQUISTI luogo di lavoro: TELGATE

 17025 APPRENDISTA TECNICO MANUTENTORE luogo di lavoro: CAPRIOLO

 17280 ELETTRICISTA luogo di lavoro: VILLONGO

 17289 IDRAULICO CALDAIE/POMPE DI CALORE luogo di lavoro: VILLONGO

 17249 AUTISTA PATENTE CE CON CQC luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 17175 TIROCINANTE OPERAIO luogo di lavoro: PALOSCO

 17098 OPERAIO SALDATORE ACCIAIO INOX luogo di lavoro: FORESTO SPARSO

 16976 ELETTRICISTA luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 17150 GEOMETRA luogo di lavoro: VILLONGO

 17021 COIBENTATORE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 17217 OPERAIO METALMECCANICO luogo di lavoro: BOLGARE

 17089 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: PALOSCO

 16982 MANUTENTORE luogo di lavoro: CHIUDUNO

Centro per l’impiego di Lovere

impiego.lovere@provincia.bergamo.it

 17091 OPERATORE DI VENDITA luogo di lavoro: LOVERE

 16983 OPERAIO REFRATTARISTA luogo di lavoro: SOVERE

 17326 2 CAMERIERI SALA luogo di lavoro: RIVA DI SOLTO

 16834 OPERATORE DI PANIFICAZIONE/PAST. luogo di lavoro: PIANICO

 17118 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

 16930 MANOVALE luogo di lavoro: SOVERE

 16984 AIUTO IDRAULICO luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

 16908 ADDETTO TORNERIA MECCANICA luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

 17329 LAVAPIATTI luogo di lavoro: RIVA DI SOLTO

 16913 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO luogo di lavoro: SOVERE

 16785 MURATORE- CARPENTIERE EDILE luogo di lavoro: BOSSICO

 16915 CARPENTIERE luogo di lavoro: SOVERE

 17063 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

Centro per l’impiego di Ponte San Pietro

impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

 17324 FALEGNAME luogo di lavoro: BARZANA

 17288 INGEGNERE EDILE/AMBIENTALE luogo di lavoro: MEDOLAGO

 17309 OPERAIO MONTATORE luogo di lavoro: BARZANA

 17308 ADDETTO AL MONTAGGIO/TIROCINIO luogo di lavoro: BREMBATE

 17307 APPRENDISTA POSATORE DI SERRAMENTI luogo di lavoro: BARZANA

 17300 GOMMISTA luogo di lavoro: BOTTANUCO

 17040 ADDETTO PULIZIE luogo di lavoro: PADERNO D’ADDA

 17214 ADDETTO ALLA SEGRETERIA/TIROCINIO luogo di lavoro: PRESEZZO

 17123 MANUTENTORE/ATTREZZISTA MECCANICO luogo di lavoro: MADONE

 17111 PROGETTISTA ELETTRICO luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

 17107 MAGAZZINIERE CON PATENTINO luogo di lavoro: OSNAGO

 17124 ADDETTO TRANCE E TAGLIO LAMIERE luogo di lavoro: MADONE

 17331 OPERAIO MONTATORE luogo di lavoro: BARZANA

 16994 INGEGNERE ELETTRONICO luogo di lavoro: MEDOLAGO

 17074 ELETTRICISTA SPECIALIZZATO luogo di lavoro: CALUSCO D’ADDA

 17073 PERITO ELETTROTECNICO luogo di lavoro: CALUSCO D’ADDA

 17298 CARPENTIERE IN FERRO luogo di lavoro: BARZANA

 17270 ADDETTO TAGLIO LASER/PLASMA luogo di lavoro: PONTIDA

 17267 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: AMBIVERE

 17285 IMPIEGATO AMMNISTRATIVO CONTABILE luogo di lavoro: BONATE SOTTO

 17211 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: SUISIO

 17286 CARPENTIERE SALDATORE A FILO luogo di lavoro: BARZANA

 17215 AIUTO PIZZAIOLO luogo di lavoro: TERNO D’ISOLA

 17216 IMBIANCHINO luogo di lavoro: CALUSCO D’ADDA

 17224 PROGRAMMATORE PLC luogo di lavoro: VILLA D’ADDA

 17268 OPERAIO METALMECCANICO luogo di lavoro: MAPELLO

 17269 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: BREMBATE DI SOPRA

 17213 APPRENDISTA TORNITORE luogo di lavoro: PALAZZAGO

 17271 AIUTANTE DI OFFICINA luogo di lavoro: VILLA D’ADDA

 17164 MONTATORE MECCANICO luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

 16776 OPERATORE DI PRODUZIONE – REPARTO IMPREG luogo di lavoro: FILAGO

 17272 FALEGNAME MOBILIERE luogo di lavoro: MADONE

 17163 OPERAIO CONDUZIONE IMPIANTO luogo di lavoro: TERNO D’ISOLA

 17165 TORNITORE E/O FRESATORE luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

Centro per l’impiego di Romano di Lombardia

impiego.romano@provincia.bergamo.it

 17194 SALDATORE/ASSEMBLATORE luogo di lavoro: TICENGO

 17251 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: SONCINO

 17201 ADDETTI VENDITA SUPERMERCATO luogo di lavoro: COVO

 17146 AUTISTA PATENTE CE CQC luogo di lavoro: CORTENUOVA

 17261 APPRENDISTA MECCANICO CAMION luogo di lavoro: GHISALBA

 17248 ADDETTO/A CONTABILITA’ GENERALE luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

 17247 ADDETTA/O PAGHE E CONTRIBUTI luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

 17228 TIROCINANTE MAGAZZINIERE luogo di lavoro: ANTEGNATE

 17250 ADDETTO IMBALLAGGIO E MAGAZZINO luogo di lavoro: SONCINO

 17202 ADDETTI DI REPARTO CON ESPERIENZA luogo di lavoro: COVO

 17299 ASS. ALLA VENDITA- SETTORE EDILE luogo di lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

 17226 COORDINATORE COMUNITA’ luogo di lavoro: ANTEGNATE

 17242 FALEGNAME luogo di lavoro: MARTINENGO

Centro per l’impiego di Trescore Balneario

impiego.trescore@provincia.bergamo.it

 17222 OPERAIO SPECIALIZZATO SETTORE ACCIAIO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

 17274 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: ZANDOBBIO

 16252 AUTISTA/OPERAIO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

 17265 ADDETTO/A ALLA CASSA luogo di lavoro: GORLAGO

 17029 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: MONASTEROLO DEL CASTELLO

 17016 OPERAIO luogo di lavoro: CAROBBIO DEGLI ANGELI

 17262 CUOCO DI PARTITA luogo di lavoro: GORLAGO

 17263 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: GORLAGO

 17264 OPERAIO luogo di lavoro: ZANDOBBIO

 16958 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

 17080 IDRAULICO luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

 17186 AUTISTA MAGAZZINIERE luogo di lavoro: GORLAGO

 16948 APPRENDISTA IDRAULICO luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

 16902 OPERAIO DI SUPPORTO AD ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALBANO SANT’ALESSANDRO

 17130 CUCITRICE luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

 16839 ALLESTITORE NAUTICO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

 17168 PASTICCERI luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

 17081 GEOMETRA luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

 17237 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

 17079 MAGAZZINIERE CON MULETTO luogo di lavoro: MONTELLO

 16989 LAVAPIATTI luogo di lavoro: GORLAGO

 16993 Addetto all’assemblaggio luogo di lavoro: MONTELLO

 16914 MECCANICO RIPARATORE D’AUTO luogo di lavoro: GORLAGO

 17225 BARISTA luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

 16950 N. 2 OPERAI IDRAULI luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

 16912 AUTISTA / ESCAVATORISTA luogo di lavoro: GORLAGO

Centro per l’impiego di Treviglio

impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

 16164 MURATORE/MANOVALE EDILE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

 16992 OPERAIO MONTAGGIO ESPOSITORI luogo di lavoro: TREZZO SULL’ADDA

 16401 OPERATORE DI PRODUZIONE PLASTICA luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

 16951 SALDATORE MIG/MAG TIG luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

 16859 IMPIEGATA CONTROLLO QUALITA’ luogo di lavoro: VERDELLINO

 16850 DISEGNATORE AUTOCAD luogo di lavoro: TREVIGLIO

 17244 ADD. COMM. ESTERO JUNIOR/SENIOR luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

 17160 TORNITORE JUNIOR E SENIOR luogo di lavoro: CASSANO D’ADDA

 16991 OPERATORE CARRELLISTA luogo di lavoro: TREZZO SULL’ADDA

 17200 ADDETTI DI REPARTO CON ESPERIENZA luogo di lavoro: VERDELLINO

 17157 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: TREVIGLIO

 17205 ADDETTI VENDITA SUPERMERCATO luogo di lavoro: VERDELLINO

 17235 ELETTRICISTA JUNIOR E SENIOR luogo di lavoro: BRIGNANO GERA D’ADDA

 17093 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: COMUN NUOVO

 17241 AIUTO POSA COPERTURE luogo di lavoro: URGNANO

 17169 OPERAIO METALMECCANICO luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

 17245 CARPENTIERE IN FERRO JUNIOR/SENIOR luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

 17246 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

 17254 MANUTENTORE JUNIOR DI MACCHINARI luogo di lavoro: CARAVAGGIO

 17260 CARPENTIERE IN FERRO luogo di lavoro: CARAVAGGIO

 17275 ADDETTO AL CARICO/SCARICO luogo di lavoro: SPIRANO

 17266 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: TREVIGLIO

 17236 ADD. MONTAGGIO METALMECCANICO luogo di lavoro: TREVIGLIO

 17057 CONTABILE luogo di lavoro: TREVIGLIO

 17009 MANUTENZIONE CALDAIE luogo di lavoro: CARAVAGGIO

 17017 OPERAIO GENERICO METALMECC. luogo di lavoro: TREVIGLIO

 17019 CUCITRICE DI CAMICERIA luogo di lavoro: URGNANO

 17126 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: TREVIGLIO

 17052 IDRAULICO JUNIOR E SENIOR luogo di lavoro: INZAGO

 17145 OPERAIO GENERICO DI FONDERIA luogo di lavoro: CARAVAGGIO

 17064 RIPARATORE ATTREZZATURE luogo di lavoro: SPIRANO

 17065 SALDATORE TUBISTA luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

 17087 BANCONISTA – RESPONSABILE VENDITE luogo di lavoro: TREVIGLIO

 17076 ESTETISTA QUALIFICATA USO MACCHINARI luogo di lavoro: CANONICA D’ADDA

 17099 ADDETTO DISTRIBUTORE BENZINA luogo di lavoro: CARAVAGGIO

 17045 MECCANICO D’AUTO luogo di lavoro: URGNANO

 17143 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: ARCENE

Centro per l’impiego di Zogno

impiego.zogno@provincia.bergamo.it

 16046 PANIFICATORE luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

 17323 CAMERIERA luogo di lavoro: ZOGNO

 17295 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

 17082 ADDETTO MONTAGGIO MOBILI luogo di lavoro: SERINA

 17256 ASSEMBLAGGIO MECCANICO luogo di lavoro: ALME’

 16892 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

 16883 ATTREZZISTA CENTRI DI LAVORO CNC luogo di lavoro: ZOGNO

 17301 CUOCO ADDETTO A GRIGLIATE luogo di lavoro: CARONA

 17223 TORNITORE PLURIMANDRINO luogo di lavoro: VAL BREMBILLA

 17183 TERMOIDRAULICO luogo di lavoro: ALME’

 16939 ADDETTO REVISIONI/GOMMISTA luogo di lavoro: SORISOLE

 17306 CAMERIERE/A luogo di lavoro: CARONA

 16889 FALEGNAME/APPRENDISTA FALEGNAME luogo di lavoro: SEDRINA