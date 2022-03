Covid, 124 nuovi positivi a Bergamo: "Leggera risalita della curva, ma nessuna quinta ondata" - BergamoNews

Sono 124 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo. Con 22.751 tamponi, sono 2.544 in Lombardia con il tasso di positività che scende all’11,1% (domenica 12,6%). Calano i ricoverati in terapia intensiva (-5, 52) mentre aumentano negli altri reparti (+30, 904). I decessi sono 15.

Per quanto riguarda le altre province, sono 977 i nuovi positivi nella Città metropolitana di Milano, di cui 556 a Milano città, 337 a Brescia, 235 a Monza e Brianza, 198 a Varese, 156 a Como, 141 a Pavia, 68 a Mantova, 65 a Lecco, 62 a Cremona, 25 a Sondrio e 20 a Lodi

“Assistiamo ad una leggera risalita della curva, ma non è una quinta ondata, almeno per il momento – ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti -. La Lombardia, qualora le cose dovessero peggiorare, è assolutamente pronta – ha aggiunto -. Abbiamo costruito un’organizzazione molto flessibile e siamo in gradi di ampliare o restringere gli hub vaccinali, quelli per gli screening e siamo pronti per qualsiasi emergenza”. “C’è un lieve aumento dei casi che riguarda non solo la Regione Lombardia, ma tutte le regioni – ha detto ancora la vicepresidente Moratti -. Noi continuiamo ad avere un’incidenza che è circa la metà di quella italiana, che a sua volta ha un’incidenza molto migliore rispetto ad altri paesi. Comunque questa risalita della curva non è da sottovalutare, quindi è importante che chi non si è ancora vaccinato lo faccia e che non si abbassi la guardia rispetto alle misure di protezione individuale”