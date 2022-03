Ciclismo femminile, Elisa Balsamo trionfa nel Trofeo “Alfredo Binda” - BergamoNews

Elisa Balsamo ha conquistato il Trofeo “Alfredo Binda”, terza prova dell’UCI Women’s World Tour, superando in volata Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ) e Soraya Paladin (Canyon//SRAM Racing).

La prova, caratterizzata nelle prime fasi da un attacco promosso da Gulnaz Khatuntseva (Roland Cogeas), Michaela Drummond (BePink) e Giorgia Vettorello (Top Girl Fassa Bortolo), è stata gestita nel migliore dei modi dalla Trek-Segafredo la quale ha lavorato a fondo per Balsamo non lasciando spazio ai vari tentativi di fuga.

Nonostante l’impegno profuso dalle squadre delle velociste, la corsa é stata animata da Erica Magnaldi la quale ha provato ad allungare più volte lungo la salita di Orino aprendo la strada a Cecilie Utrupp Ludwig (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) e poi di Marlen Reusser (Team SD Worx).

Quest’ultime, in compagnia della campionessa italiana Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) e della svizzera Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing), hanno provato ad evadere dal gruppo principale nel corso del penultimo giro, tuttavia il mancato accordo fra loro ha consentito al plotone di rientrare e puntare direttamente allo sprint.

Il ritmo costante imposto dalle compagne di squadra durante l’ultima ascesa a Orino ha consentito a Balsamo di conservare le energie per rimontare nei pressi dell’arrivo Chantal Van den Broeck-Blaak (Team SD Worx) e conquistare il secondo successo stagionale.

“Mi sento bene e il mio morale è alto. Sapevo che se fossi riuscita a superare l’ultima salita, avrei potuto avere buone possibilità in volata. Questa gara è una delle gare più importanti del nostro calendario e, essendo come una gara di casa, sono molto felice – ha sottolineato nel dopo-gara la 24enne residente a Sarnico -. Il piano pre-gara non era stato fissato, avendo Elisa Longo Borghini libera di attaccare e fare selezione come lo scorso anno. La seconda opzione era lo sprint finale nel caso il tentativo di quest’ultima non avesse funzionato. Devo davvero ringraziare le mie compagne per avermi sostenuto e per me è una grande iniezione di fiducia averle a disposizione in questo momento”

In chiave orobica buona prestazione per Silvia Persico (Valcar-Travel & Service) la quale ha confermato l’ottimo inizio di stagione terminando le proprie fatiche in ottava posizione.

“Se non avessi perso posizioni preziose in vista dell’ultima curva forse avrei potuto anche piazzarmi meglio – ha spiegato la 24enne di Cene -. Comunque il ciclismo non è fatto di se e di ma; quindi mi porto a casa questo altro piazzamento e la consapevolezza che la condizione è buona”.

A completare la magica giornata della Valcar-Travel & Service ci ha pensato Francesca Pellegrini la quale si è aggiudicata il “Piccolo Trofeo Alfredo Binda” valido come prima prova della Coppa delle Nazioni juniores.

Reduce dall’affermazione di Ceriale, la 18enne di Capizzone ha riportato il titolo in Italia a distanza di nove anni superando in volata Michela De Grandis (U.C. Conscio Pedale del Sile) e Lucia Ruiz (Nazionale Spagnola).

“Sapevo dì poter fare bene, ma non fino a questo punto”, ammette Francesca Pellegrini. “Dopo una prima parte di gara complicata per restare nelle prime posizioni del gruppo, sulla salita di Orino mi sono resa conto di stare molto bene – ha raccontato Pellegrini -. Quando sull’ultima ascesa siamo rimaste in sei, con un drappello di nove che ci inseguiva, ho capito che ci saremmo giocate la vittoria in uno sprint ristretto e ho pensato solo a impostare al meglio l’ultimo rettilineo”.