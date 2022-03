Bologna-Atalanta: massimo risultato con il minimo sforzo - BergamoNews

Bologna. Di corto muso. La Dea passa a Bologna con una rete di Cissè nei minuti finali e conquista 3 importantissimi punti.

L’Atalanta si è presentata al Dall’Ara ancora più decimata di quanto già non fosse, dovendo rinunciare anche a Boga e Malinovsky. Ma come sempre Gasperini ha proposto una formazione intelligente e capace di mettere in difficoltà l’assetto tecnico tattico del Bologna.

Nonostante ciò le occasioni migliori durante tutto l’arco della gara le hanno avute i ragazzi di Mihailovic che anche per la bravura di Musso non le hanno sapute concretizzare.

L’estremo difensore nerazzurro è stato decisivo in due occasioni mostrando estrema freddezza e reattività nei confronti degli attaccanti rossoblu. Meno bravo con i piedi, ma questa è ormai una questione alla quale ci siamo abituati.

E’ stata un’Atalanta complessivamente meno incisiva del solito, ma del resto era impensabile dopo la partita di giovedì aspettarsi qualcosa di diverso. La gara con il Bayer si è fatta sentire nelle gambe degli orobici che hanno badato a cercare di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo.

Non che i felsinei si siano dimostrati particolarmente pimpanti, anche se hanno combattuto fino alla fine con grande tenacia.

Ma la notizia della serata è la rete di Moustapha Cissè, questo giovane guineano che fino a qualche mese fa giocava tra i dilettanti in seconda categoria e che Gasperini ha mandato nella mischia nella ripresa venendo ripagato con il massimo risultato possibile.

Il mister nerazzurro ha impiegato nel secondo tempo anche Mihaila che però è apparso piuttosto evanescente. Piuttosto bene tutta la difesa nella quale è stato schierato titolare Scalvini che ha anche avuto la chance di timbrare il cartellino ma il palo glielo ha impedito.

Quindi Roma raggiunta al quinto posto e con una partita in meno, prima di questa sosta per la Nazionale di Mancini.

Alla ripresa super match col Napoli che dovrà però fare a meno di Osimhen squalificato: meglio così per noi.