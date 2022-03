Bolis (Confai Bergamo): "L'aumento dei costi di produzione è destinato a incidere pesantemente sui generi alimentari" - BergamoNews

“L’aumento dei costi di produzione legati ai prezzi del gasolio e delle altre fonti energetiche, che ha generato uno stato di tensione crescente sull’attività delle imprese agromeccaniche e agricole a partire dal secondo semestre 2021, si è enormemente accentuato come conseguenza del conflitto tra Russia e Ucraina e rischia di pesare in maniera preoccupante sulla spesa alimentare del nostro paese”: così si è espresso Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, commentando la costituzione di un tavolo comune di lavoro promosso a livello nazionale dal presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, e dal Presidente di CAI, Gianni Dalla Bernardina, per monitorare gli effetti della crisi internazionale sul settore agroalimentare.

“Nel corso del 2021 il già preoccupante rincaro energetico aveva provocato ripercussioni sui bilanci delle imprese agromeccaniche, ma senza che queste ultime si trovassero costrette a trasferire tali incrementi sulle imprese agricole, se non in minima parte – osserva il direttore di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo -. Per questa ragione l’indice dei prezzi agroalimentari si era attestato solo intorno ad un +1,8% su base annua. Tuttavia, ora che il panorama generale ha assunto tinte molto più fosche, ci troviamo di fronte ad una situazione ben più grave, nella quale i costi orari delle lavorazioni agromeccaniche dei terreni stanno facendo segnare aumenti compresi tra il 25% e il 100% in più per operazioni quali aratura, erpicatura e raccolta”.

Tutto ciò pone in evidenza la difficoltà di una congiuntura nella quale i produttori italiani saranno probabilmente chiamati a far fronte ad un maggior fabbisogno di materie prime alimentari a causa delle crescenti difficoltà che si stanno registrando nei commerci internazionali.

In una prospettiva di medio termine, peraltro, come ha affermato il presidente Dalla Bernardina, occorrerà mettere in campo una serie di azioni strategiche e “creare sinergie tra le risorse della Pac e quelle del Pnrr che puntino a rafforzare la ricerca in campo agricolo, diffondere le tecniche di agricoltura di precisione e conservativa e provvedere a infrastrutture logistiche per ridurre tempi e costi, anche ambientali, dei trasporti”.

