Valbrembo, atterraggio di emergenza: ultraleggero finisce in un campo - BergamoNews

Valbrembo. Incidente al Volo a Vela domenica mattina, 20 marzo, poco dopo del 9.30. Un ultraleggero della scuola di volo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza finendo in un campo limitrofo alla pista.

Immediate le misure di controllo e di sicurezza che hanno portato sul posto tre ambulanza con il personale medico. I due passeggeri sull’ultraleggero non avrebbero riportato ferite, come confermato i carabinieri che sono intervenuti sul posto.

Presenti anche le squadre dei vigili del fuoco di Dalmine e della centrale di Bergamo che hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.

L’Aeroclub Volovelistico Alpino, operativo da oltre mezzo secolo, ospita le attività di volo a vela e di volo a motore all’Aeroporto di Valbrembo. La struttura didattica, supportata da istruttori di provata esperienza e competenza, forma piloti di aliante e di aereo a motore. Centinaia sono i piloti AVA che, negli anni, hanno potuto conseguire importanti risultati sportivi.

