Teatro per l’integrazione: il Progetto Amunì arriva a Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Il teatro permette di promuovere l’integrazione. Da questa premessa è nato il Progetto Amunì, laboratorio permanente per la formazione ai mestieri artistici e tecnici dello spettacolo rivolto a minori non accompagnati, richiedenti asilo, rifugiati politici e italiani di seconda generazione, che ha l’obiettivo di creare una compagnia multidisciplinare e multiculturale che valorizza l’esperienza teatrale come opportunità di formazione e aggregazione.

Questa realtà, nata all’interno di Babel, una crew di artisti e professionisti dell’arte e della cultura che mirano a una svariata creazione di iniziative culturali, al momento è composta da 15 performers di 12 Paesi e nazionalità differenti tra i 17 e i 24 anni. Lunedì 21 marzo arriveranno a Bergamo: saranno ospiti del Festival Orlando in occasione della giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali. Alle 21 saliranno sul palco dell’Auditorium di Piazza della Libertà portando in scena “Element-Z”, spettacolo che esplora la cosiddetta Generazione Z o Post-Millenial, ovvero le persone nate dal 1995 al 2010 all’interno di un mondo già connesso dentro e fuori le pareti domestiche.

La performance è un’opera corale che, con i linguaggi del teatro-danza e dell’improvvisazione musicale, vede i giovani performer della Compagnia relazionarsi con il mondo circostante in continuo mutamento. Anche la performance, di cui gli stessi performer sono co-autori e responsabili della composizione scenica, è in continuo mutamento, sempre aperta e soggetta a variazioni, di replica in replica. In scena ci sono solo i loro corpi, le loro voci, e l’oggetto scenico, che non viene mai lasciato dai e dalle performer, come una sorta di “protesi”: 14 smartphone il cui rapporto ossessivo si traduce in nuove e “diverse” relazioni con i propri coetanei, con una mancata prossimità fisiologica pur essendo tutti nello stesso spazio fisico. “Una Generazione Z che guarda al presente e al futuro facendo i conti con le proprie solitudini. Con il proprio innato solipsismo che distrugge nuove comunità a favore del singolo “utente”. Affrontando le proprie paure. Urlando le proprie rivalse. Dimostrando o perdendo Fiducia. Come sempre nei secoli ma oggi, con un click, un selfie o uno scroll”.

L’iniziativa fa parte delle azioni previste dal progetto Orizzonti di Immaginare Orlando, sostenuto dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) all’interno delle attività della XVIII Settimana d’azione contro il razzismo. È in collaborazione con il Comune di Bergamo, Up To You, IFF – Integrazione Film Festival e con il patrocinio del Tavolo Permanente contro l’omolesbobitransfobia del Comune di Bergamo.

Al termine dell’esibizione si terrà un incontro con la compagnia e il pubblico presente.

L’Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili, è consigliata la prenotazione a: prenotazioni@orlandofestival.it

Credits: di Babel Crew/Progetto Amunì (Palermo), con Naomi Adeniji, Hamissou Alidou, Ibrahim Ba, Priyanka Datta, Bandiougou Diawara, Julia Jedlikowska, Hajar Lahmam, Jean-Mathieu Marie, Junaky Md Abdur, Bob Murana, Andrea Sapienza, Godwin.

Per avere ulteriori informazioni:

www.orlandofestival.it – Fb e Ig: Orlandobergamo – prenotazioni@orlandofestival.it

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!