Scelte quasi obbligate per il Gasp contro il Bologna: tridente Muriel, Pasalic e Koopmeiners - BergamoNews

Dopo aver centrato una storica qualificazione ai quarti di finale di Europa League, l’Atalanta deve tornare a fare sul serio anche in campionato. Proprio lì, su quel palcoscenico dove in questa stagione sta facendo fatica a trovare il giusto feeling con le vittorie. Il prossimo avversario dei nerazzurri sarà il Bologna, domenica 20 marzo nel posticipo delle 20.45.

Allo Stadio Dall’Ara i ragazzi di Gasperini dovranno lasciarsi alle spalle la prestazione opaca offerta sette giorni fa contro il Genoa e allontanare i fantasmi di Serie A. La classifica dice che i bergamaschi sono scivolati in settima posizione con una partita in meno delle altre. Le prime quattro della classe stanno marciando a un ritmo troppo spedito per le inseguitrici e hanno preso il largo lasciando poche speranze di rimonta alla Dea per un posto in Champions League.

Gli orobici sono attesi dall’ultima gara prima della sosta per le nazionali ma devono fare i conti con una situazione di emergenza per gli infortuni. Come spesso è successo in questa stagione il tecnico di Grugliasco è chiamato a fare la conta degli uomini: oltre ai lungodegenti Zapata e Ilicic, per la trasferta in terra bolognese mancheranno Miranchuk che non ha ancora recuperato, Toloi costretto a uscire per un infortunio muscolare contro il Leverkusen e Zappacosta squalificato. Non è tutto perché nella giornata di sabato anche Boga e Malinovskyi non hanno potuto partire, l’esterno franco-ivoriano ha dato forfait per un problema al ginocchio mentre il trequartista ucraino per una gastroenterite.

L’obiettivo dell’Atalanta è aprire un filotto di risultati positivi per risalire la china e nonostante gli indisponibili ha il dovere di provarci. A mettere il bastone tra le ruote dei bergamaschi ci sarà il Bologna, formazione che naviga a metà classifica, distante sia dalla zona Europa che dalla zona retrocessione. Il gruppo di Mihajlovic non ha la pressione di dover fare risultato a tutti i costi e giocherà con la mente libera. I rossoblù vengono dalla sconfitta di Firenze in cui hanno perso per squalifica Bonifazi e Sansone ma vorranno riscattarsi.

Scelte di formazione quasi obbligate per Gasperini che potrebbe riconfermare Musso tra i pali, in difesa certi del posto Djimsiti, Demiral e Palomino. A centrocampo Freuler e De Roon saranno affiancati da Hateboer e Pezzella. Sulla trequarti fiducia a Pasalic e Koopmeiners per innescare Muriel.

Il Bologna scenderà in campo con Skorupski in porta, difesa a tre formata da Soumaoro, Medel e Theate. In mediana Svanberg, Schouten e Soriano mentre sulle fasce spazio a De Silvestri e Hickey. Attacco a due composto da Orsolini e Arnautovic.

