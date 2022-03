Quadri di artiste su cotone colorano la camera da letto: l'iniziativa di Clara Grassi - BergamoNews

Lovere. Quadri di artiste che diventano biancheria per la casa e colorano la camera da letto. È il progetto avviato da Clara Grassi, 39enne di Lovere, che da dieci anni ha iniziato ad auto-produrre, con il marchio Pennuti Skizzati, diversi oggetti caratterizzati dai suoi disegni stampati. Poi nel 2020 è arrivata la pandemia di Covid-19 che ha fermato tutto: non è stato più possibile partecipare a fiere, ed auto-prodursi è diventato ancora più difficile soprattutto per le piccole realtà locali con prodotti 100% made in Italy. Da questi due anni di pandemia è nato però un progetto originale e interessante.

Un’iniziativa che coinvolge altre artiste, ognuna con un proprio stile: dopo essersi confrontate le donne autrici scelgono un’illustrazione che diventerà un copripiumone, in modo da garantire diversi disegni. Il progetto si chiama Biancheria Illustrata Italiana.

Spiega Clara Grassi: “Sì, siamo tutte donne e se inizialmente questo è stato un caso, ora sto valutando di continuare su questa linea. L’idea dei copripiumini, personalizzati con miei disegni, in realtà è nata molto tempo fa. Li vendevo attraverso il marchio Pennuti Skizzati, poi notando che erano il prodotto più venduto e viste le difficoltà di produzione di diversi oggetti a causa della pandemia, ho deciso di concentrarmi solamente sulla biancheria da letto”.

La primissima collaboratrice è stata però Susi, sua figlia, alla quale nel tempo si sono aggiunte VALENTINA, Irene Guerrieri, Serena Marangon, Bruna Poetini e Octofly Art. Ora lo shop online propone tantissime alternative grazie alla collaborazione di queste artiste che hanno deciso di credere nell’idea di Clara.

Il processo di realizzazione:

Per prima cosa si realizza il quadro con tecniche diverse, in seguito si procede alla sua digitalizzazione in accordo con la casa produttrice che realizza la sua riproduzione su stoffa. Infine si procede al confezionamento del tessuto preparandolo per la spedizione.

“Seguo personalmente tutte le fasi del processo di realizzazione e tutti i dettagli vengono curati nei minimi dettagli, sono molto attenta alla qualità dei miei prodotti perché ci tengo che le persone possano ricevere un prodotto bello non solo esteticamente ma anche per quanto riguarda il materiale utilizzato. Per la produzione dei tessuti mi affido alla ditta Manifattura Imberti di Leffe con cui collaboro da sempre e con cui mi sono trovata fin da subito in sintonia. Tutti i disegni li scelgo io personalmente e cerco di realizzare prodotti con più stili diversi, ed è per questo che ho deciso di allargare il mio team ad altre artiste”.

Il prodotto più venduto del sito è il copripiumone matrimoniale realizzato partendo da un quadro che Susi e la sua mamma Clara hanno disegnato insieme: “Susi per l’occasione ha deciso anche di crearsi un proprio logo ufficiale con il pongo”. Il quadro alla base del copripiumone, insieme agli altri realizzati da Clara della linea Romanitc Blu, sono attualmente esposti a Lovere nel locale Quinto Gusto sotto ai portici Tadini.

Susi mentre disegna il suo logo Susi Fois Art

L’ultima novità dello shop online è il copripiumone con lo skyline di Città Alta. Per il momento tutta la collezione è acquistabile solamente online sul sito anche se nel mese di aprile è previsto un temporary shop nelle zone di Lovere e Costa Volpino.

