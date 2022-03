La favola di Cissé e saracinesca Musso, in ombra Pessina e Muriel - BergamoNews

Musso 7 : Inizia con un rinvio maldestro di piede, si ripete con una mezza dormita su alleggerimento di Scalvini (22’). Il rimpallo per sua fortuna gli è amico. Miracolo su Orsolini al 44’, ripete Leverkusen rimanendo fermo fino all’ultimo a respingere un gol sicuro. Spaventa Arnautovic con una uscita che condiziona il gol sbagliato dall’attaccante bolognese all’inizio del secondo tempo.

Scalvini 6 : Ad un passo dal primo gol in serie A ma il sinistro è maldestro (31’) a prendere solo il palo. Gol sbagliato questione di centimetri, rimane comunque una prestazione propositiva.

Palomino (1’2t) 6 : Si mette a sinistra su Orsolini, a spiegare la scelta di Gasperini.

Demiral 6 : Duello di fisico con Arnautovic, abbocca alla finta di Orsolini a cui rimedia Musso. Perde Arnautovic all’inizio del secondo tempo.

Djimsiti 6 : Messo a sinistra per bloccare l’ex Orsolini fatica a contenerlo. Spostato a destra con l’ingresso di Palomino riprende una prestazione sufficiente.

Hateboer 6,5 : Più di un inserimento a creare occasioni che i compagni (Pessina 36’) non concretizzano. Tenta anche la via del gol con poca lucidità e fortuna.

De Roon 6 : In campo con una diffida sul capo, scelta che lascia qualche perplessità per il prossimo impegno con il Napoli. Si limita alla fase difensiva senza inventare ripartenze.

Freuler 6 : Segue Schouten, pronto a dettare le ripartenze. Perde con leggerezza un contrasto con Svanberg (20’), che non ne approfitta. Alti e bassi a mostrare qualche stanchezza fisica che consigliano il cambio.

Pasalic ( 24’ 2t) 7 : Il passaggio per il gol di Cisse illumina la prestazione mai facile da subentrato. Entra subito in partita con inserimenti che mettono in difficoltà la difesa del Bologna.

Pezzella 6 : Scelta difensiva, limita il gioco sulle fasce. Quando si butta in area avversaria (27’) De Silvestri gli fa sentire i gomiti senza che Var Piccinini si accorga che il fallo è almeno da valutare. ( nuovo episodio molto dubbio).

Maehle (34’2t) Sv

Pessina 5 : Qualche tocco in più senza mai centrare l’inserimento decisivo. Impalpabile.

Mihaila (1’2t) 5 : Chiamato a aiutare la fase offensiva pasticcia molto.

Koopmeiners 7 : Velocità e superiore visione di gioco. Grande assist per Mihaila che non parla lo stesso linguaggio calcistico. ( 15’ 2t).

Muriel 5 : Inventa per Pessina (16’) , per Koopmeiners poi senza che lo capiscano. Quando va al tiro si comporta come all’oratorio con conclusioni inguardabili. Esce sconsolato.

Cisse ( 20’ 2t) 7 : Una favola che diventa realtà per questo ragazzo del 2003 all’esordio senza manco emozionarsi. Gol con un sinistro decisivo da attaccante freddo e sorprendente per un ragazzo scoperto in una squadra di seconda categoria.

Gasperini 6,5 : La ruota della fortuna costretta a fare i conti con i troppi e inspiegabili infortuni, mercato non all’altezza degli obiettivi, punti scippati da decisioni arbitrali. Formazione con scelte obbligate con un paio di bocciature iniziali per Maehle e Pasalic, alla fine contava solo il risultato perché le prestazioni dopo gli impegni in Europa, specie di giovedì, sono sempre troppo condizionate sul piano fisico, ancor più per le troppe assenze che hanno condizionato questa stagione.

