Covid, 6.371 nuovi contagi e 17 morti in Lombardia: 374 nuovi casi a Bergamo - BergamoNews

Il Ministero della Salute rende noto il bollettino di domenica 20 marzo in merito ai casi Covid. In Lombardia si registrano nelle ultime 24 ore 6.371 nuovi casi di contagio e 17 morti.

I DATI PER PROVINCIA

Milano: 1998

Brescia: 730

Varese: 726

Monza e della Brianza: 615

Bergamo: 374

Como: 428

Pavia: 292

Mantova: 270

Cremona: 174

Lecco: 247

Lodi: 102

Sondrio: 154

A LIVELLO NAZIONALE

Sono 60.415 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 93.

Sono 370.466 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è al 16,3%, in crescita rispetto al 15,48% di sabato 19 marzo.

Sono invece 467 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 29. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.430 (8.319), ovvero 111 in meno rispetto alla giornata precedente.

Sono 1.172.824 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 25.305 nelle ultime 24 ore. In totale sono 13.861.743 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.785.

