Bologna-Atalanta, Noi o Guinness? La tv del 20 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 20 marzo alle 20.45 DAZN trasmetterà la partita di calcio fra Bologna e Atalanta, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Noi”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Fratelli” e “Buon Natale”.

Nel primo, nel passato ritroviamo Pietro e Rebecca alle prese con i tre figli, ormai adolescenti. Nel presente Claudio, alle prove, fatica ancora ad entrare nella parte. C’è qualcosa che lo blocca, che gli impedisce di lasciarsi andare. Chiara lo capisce e cerca di aiutarlo a tirar fuori le proprie emozioni per poterle poi portare sul palco.

Nel secondo, è il Natale del 1993 e la Famiglia Peirò è in partenza per la montagna; come ogni anno il Natale si festeggia con i genitori di Rebecca e questo non entusiasma nessuno, a partire da Pietro, che per Natale vorrebbe delle tradizioni tutte loro. Ma quest’anno un guasto all’auto li blocca in mezzo al nulla e li costringe a rifugiarsi in una piccola baita…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Sui rottami di un aereo vengono rilevate delle impronte che corrispondono a Levi Lincoln, che risulta attualmente in carcere per aver ucciso brutalmente la moglie….

Su RaiTre alle 20 ci sarà “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà “Guinness – Lo show dei record”, condotto da Gerry Scotti.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è l’arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.10 c’è “Mission: impossible – Protocollo fantasma”; su Rai4 alle 21.20 “Criminal”; su La5 alle 21.05 “Milionario in incognito”; su Iris alle 20:30 “North country – Storia di Josey”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in onda il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. In questa puntata, primo episodio di “Spedizione lupo”, dove ci metteremo sulle tracce di questi predatori che hanno ripreso a popolare la – campagna americana. A seguire, Francesco Zippel ci conduce nel microcosmo dei monasteri benedettini a Subiaco, per raccontare storie ricche di suggestione e spiritualità.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy” e su Mediaset Extra alle 21.10 n”La replica de “La pupa e il secchione show” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

