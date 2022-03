Bergamo, svettano i prezzi dell’energia e non solo: inflazione verso il 5% - BergamoNews

Bergamo. Anche la nostra provincia tocca con mano l’impennata dei prezzi dei beni di consumo legata all’aumento dei costi dell’energia e alla scarsità di alcune materie prime. E non poteva essere altrimenti.

Si sfiora infatti un incremento del cinque per cento annuo (4.8 per la precisione) al termine di un mese di febbraio in cui l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), si è attestato a +0,7%.

Il tasso tendenziale (la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), sale come dicevamo a +4,8% rispetto a +4,1% del mese scorso.

La variazione più rilevante si riscontra nel settore “Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e combustibili” con un indice di +3% causato principalmente dall’aumento di +10,8% per l’energia elettrica, di +3,7% per il gas di +6,8% per il gasolio da riscaldamento e di +1,1% per i combustibili solidi.

Si registra un aumento di +1,8% per i Trasporti dovuto soprattutto al +5,1% dei carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati e al +3,3% per il trasporto aereo passeggeri, mentre scende di -2,5% il trasporto passeggeri su rotaia.

Sono in crescita anche i settori i (+0,5%) Comunicazioni e Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,4%). In quest’ultimo caso si rileva l’aumento di pane e cereali (+0,5%), carne (+1,1%) e Oli e grassi (+0,6%).

In salita, ma più moderata, il settore Ricreazione, spettacoli e cultura (+0,1%).

Sono in diminuzione le divisioni: Abbigliamento e calzature (-0,1%) e Servizi ricettivi e di ristorazione (-0,2%).

L’indice rimane invariato per Bevande alcoliche e tabacchi, Mobili, articoli e servizi per la casa, Servizi sanitari e spese per la salute, Istruzione e Altri beni e servizi.

Variazioni congiunturali più significative per divisione di spesa

(percentuali rispetto al mese precedente)

Prodotti alimentari e bevande analcoliche;

In aumento: 0,5% Pane e cereali, 1,1% Carni, 0,6% Oli e grassi

In diminuzione: -0,8% Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi

Bevande alcoliche e tabacchi:

In aumento: //

In diminuzione: -0,5% Vini, -0,4% Birre

Abbigliamento e calzature:

In aumento: 1,1% Riparazione e noleggio calzature

In diminuzione: -0,4% Scarpe ed altre calzature

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili:

In aumento: 10,8% Energia elettrica, 3,7% Gas, 6,8% Gasolio per riscaldamento, 1,1% Combustibili solidi

In diminuzione: //

Mobili, articoli e servizi per la casa:

In aumento: 2% Grandi apparecchi domestici elettrici e non

In diminuzione: -2,7% Piccoli elettrodomestici

Servizi sanitari e spese per la salute:

In aumento: 0,4% Attrezzature ed apparecchi terapeutici

In diminuzione: -2,2% Altri prodotti medicali

Trasporti:

In aumento: 0,9% Automobili, 5,1% Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati, 3,3% Trasporto aereo passeggeri

In diminuzione: -2,5% Trasporto passeggeri su rotaia

Comunicazioni:

In aumento: 1,2% Apparecchi telefonici e telefax

In diminuzione: //

Ricreazione, spettacoli e cultura:

In aumento: 2,1% Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici, 0,7% Apparecchi per il trattamento dell’informazione, 2,5% Supporti di registrazione 1,1% Giornali e periodici, 1,4% Pacchetti vacanza

In diminuzione: -2,7% Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini, -1,3% Giochi, giocattoli e hobby, -1,1% Articoli di cartoleria e materiale da disegno

Istruzione:

In aumento: //

In diminuzione: //

Servizi ricettivi e di ristorazione:

In aumento: //

In diminuzione: -0,8% Servizi di alloggio

Altri beni e servizi:

In aumento: 0,8% Gioielleria ed orologeria, 0,9% Assistenza sociale

In diminuzione: -0,9% Altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la cura della persona.

