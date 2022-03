"Water Week", settimana di iniziative per valorizzare l'acqua - BergamoNews

L’acqua è una risorsa vitale e indispensabile per tutte le forme di vita. Per celebrarla e sensibilizzare sull’importanza della sua tutela, le Nazioni Unite hanno istituito la giornata mondiale dell’acqua, che ricorre il 22 marzo e quest’anno è dedicata alle acque sotterranee.

In occasione di questa ricorrenza, Uniacque Spa organizza “Water Week“, settimana di eventi e incontri a tema, ma anche visite guidate e concerti, l’inaugurazione del nuovo Educational Center di Cologno al Serio e il convegno nazionale. Così l’azienda pubblica che dal 2007 gestisce il servizio idrico della Provincia di Bergamo, tra le prime monoutility del settore in Italia – sceglie di veicolare il valore ambientale, sociale e culturale della risorsa idrica.

Pierangelo Bertocchi, Amministratore Delegato di Uniacque, sottolinea: “Già da diversi anni Uniacque aderisce all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e agli Obiettivi di sostenibilità ambientale che sono inseriti nelle azioni intraprese sul territorio, e non solo.Siamo protesi a un approccio complessivo ben consci dell’esauribilità delle risorse naturali. Per questo siamo impegnati in progetti concreti di salvaguardia come la diminuzione di emissioni inquinanti, il risparmio di energia, il riciclo, la depurazione delle acque reflue che vengono reimmesse nell’ambiente, l’adozione di buone prassi aziendali e molto altro ancora”.

“Come utility abbiamo una grande opportunità: promuovere e sviluppare nuovi modelli di riferimento, interpretando al meglio il nostro ruolo di ponte tra industria, territorio e ambiente tra esigenze produttive e cittadinanza. Con la Water Week 2022,oltre a festeggiare i primi quindici anni di attività di Uniacque – aggiunge Luca Serughetti, Presidente di Uniacque – desideriamo celebrare questo bene prezioso,promuovendo la conoscenza e la cultura dell’acqua e del ciclo idrico, che non bisogna dare per scontato”.

Water Week,la roadmap degli appuntamenti

https://waterweek.uniacque.bg.it/

19 – 20 MARZO

VISITE GUIDATE LUNGO LE ANTICHE OPERE IDRAULICHE DI CITTÀ ALTA E CONCERTI

La Water Week prende il via sabato 19 marzo con il primo dei due tour guidati, organizzati in collaborazione con l’associazione delle Guide turistiche città di Bergamo,lungo le antiche opere idrauliche in città alta. Un percorso che toccherà i luoghi dove passava l’acquedotto Magistrale e che prevede, al termine, il concerto in Accademia Carrara della chitarrista jazz Ava Mendoza. Il concerto è organizzato da Uniacque con Fondazione Teatro Donizetti e in collaborazione con Accademia Carrara, all’interno della Rassegna Bergamo Jazz 2022.

Il tour replica domenica 20 marzo. Seguirà il concerto, sempre organizzato da Fondazione Teatro Donizetti nell’ambito della Rassegna Bergamo Jazz 2022, di Gabriele Mitelli e RobMazurek – Star Splitter Duo, questa volta nell’Aula magna di Sant’Agostino in Città Alta.

Info pratiche visite guidate e concerti

19 e 20 marzo: Tour Itinerario dell’Acqua

Ritrovo e partenza ore 8.45 da Colle Aperto.

Partecipazione gratuita su prenotazione, fino ad esaurimento posti

Tel. 035.4160 601/602/603 | e-mail biglietteria@fondazioneteatrodonizetti.org

Organizzato da Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con Associazione Culturale Guide Turistiche Città di Bergamo

19 marzo – Concerto Ava Mendoza chitarra (Bergamo Jazz 2022)

Ore 11.00, Accademia Carrara

Ingresso gratuito con biglietto del Museo, intero 10€ – ridotto 8€ per abbonati Bergamo Jazz.

Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@lacarrara.it – tel, sms o whatsapp 328.1721727

In collaborazione con Accademia Carrara

20 marzo – Concerto Gabriele Mitelli – RobMazurek (Bergamo Jazz 2022)

Ore 11.00, Porta Sant’Agostino

Star Splitter Duo

Gabriele Mitelli cornetta, electronics

RobMazurek piccolo trumpet, electronics

Ingresso a pagamento

Info Ticket: teatrodonizetti.it

Evento organizzato da Fondazione Teatro Donizetti

21 MARZO

INAUGURAZIONE EDUCATIONAL CENTER – Cologno al Serio, Bergamo

Altro importante appuntamento è quello del 21 marzo, data scelta da Uniacque per l’inaugurazione dell’Educational Center a Cologno al Serio: il nuovo polo didattico nasce dalla volontà di Uniacque di far conoscere agli studenti delle scuole bergamasche il ciclo idrico attraverso l’uso di strumenti multimediali, didattica interattiva e visitando uno dei maggiori depuratori di acque reflue della provincia.

Inaugurazione 21 marzo 2022 ore 16.00 (su invito) – via Lazio 3, Cologno al Serio

22 MARZO

WATER SEMINAR “RIPENSARE GLI INVESTIMENTI NELL’IDRICO: RESILIENZA, TARIFFA E IMPATTO AMBIENTALE”– Daste, ex Centrale Elettrica Daste e Spalenga (Bergamo)

Il clou della Water Week è il Water Seminar, che giunge nel 2022 alla terza edizione.

Dedicato a ingegneri, architetti, agronomi e forestali, geologi e a tutti i professionisti che operano nel settore idrico il convegno, dal titolo “Ripensare gli investimenti nell’idrico: resilienza, tariffa e impatto ambientale”, si terrà martedì 22 marzo dalle 9 alle 16 presso Daste a Bergamo, un luogo dal forte valore simbolico, un esempio di archeologia industriale riconvertita a spazio polifunzionale e portatore di nuove energie (Spazio eventi dell’ex Centrale elettrica).

Articolato in diversi momenti, il Water Seminar prevede una mattinata dedicata alle tematiche tecniche: esperti e rappresentanti di rilievo del settore idrico e universitario si confronteranno su GPP (Green Public Procurement) e servizio idrico integrato, acque meteoriche e drenaggio urbano, regolazione economica dei settori pubblici, accreditamenti e certificazioni green.

Nel pomeriggio il Convegno riprende con un taglio più divulgativo: i relatori affronteranno temi come quello del paesaggio, della riconnessione tra ambiente urbano e naturale, della tutela e rigenerazione della biodiversità. Un think tank sul presente per capire quale futuro costruire per lanciare uno sguardo fiducioso al futuro.

Il Convegno è gratuito ed è accreditato da: Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Geologi.

22 MARZO

PROIEZIONE DOCUFILM CONTROCORRENTE– Lo Schermo Bianco,Daste, ex Centrale Elettrica Daste e Spalenga (Bergamo) – Ore 20.45

Il Water Seminar si conclude con la proiezione di Controcorrente, film documentario di Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi (2019) che racconta il viaggio di una giornalista e un economista ambientale attraverso l’Italia, con l’obiettivo di documentare lo stato dell’ambiente e dell’acqua negli oltre 6.000 km che percorrono lungo la penisola.

Presentazione e proiezione del film alla presenza degli autori Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi, con la partecipazione straordinaria di Elettra D’Amico, WWF Italia.

La proiezione è organizzata in collaborazione con Lab80 (ingresso gratuito su prenotazione).

