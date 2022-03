"Un inno alla vita", incontro su Giulia Gabrieli - BergamoNews

I momenti più tristi e i periodi più complicati possono farci trovare nuova forza per affrontare i problemi della vita. Con questo spirito nasce “Un inno alla vita”, incontro su Giulia Gabrieli, ragazza di Bergamo morta a 14 anni di tumore nel 2011.

L’appuntamento è domenica 20 marzo alle 21.15. Interverrà in diretta YouTube don Mattia Tomasoni, vice-postulatore della causa di beatificazione.

Il moderatore sarà Filippo Peschiera, ideatore di Sacre Questioni.

Per informazioni: www.sacrequestioni.org

Giulia Gabrieli, nata a Bergamo il 3 marzo 1997, è venuta a mancare il 19 agosto 2011. Proclamata serva di Dio dalla Chiesa cattolica è figlia di Antonio Gabrieli e Sara Lecchi, cresciuta a Bergamo, nel quartiere San Tomaso de’ Calvi, insieme al fratello minore Davide, era una ragazza normale, semplice e solare; fra le sue passioni vi erano la scrittura e la danza.

Il 1º agosto 2009, mentre la famiglia si trovava in vacanza al mare, Giulia si accorse di una tumefazione sulla mano sinistra; inizialmente i genitori considerarono la causa come una semplice puntura d’insetto, ma accorgendosi che tale sintomo non regrediva, la ragazza si sottopose ad una serie di esami. La diagnosi risultò essere quella di tumore, un sarcoma fra i più aggressivi; pertanto Giulia affrontò una chemioterapia. Nonostante la malattia, indebolita e sofferente, continuò ad andare a scuola, preparando e superando brillantemente gli esami di terza media, i cui orali dovette sostenere a casa, con una tesina dedicata alla guerra ed alla Shoah, corredata da un’analisi critica su Guernica di Picasso.

Aveva un talento particolare per la scrittura (era stata premiata due volte per i suoi racconti) e le pagine da lei scritte sulla sua esperienza furono in seguito raccolte e pubblicate nel libro intitolato “Un gancio in mezzo al cielo”, titolo suggerito da un classico di Claudio Baglioni, “Strada facendo”, che Giulia amava in particolare nell’interpretazione di Laura Pausini.

Giulia è morta a Bergamo la sera del 19 agosto 2011, mentre alla Giornata mondiale della gioventù di Madrid era in corso la Via Crucis dei giovani.

Il 7 aprile 2019, al Santuario della Madonna dei Campi di Stezzano, monsignor Beschi, in presenza del postulatore Fra Carlo Calloni e del vice-postulatore don Mattia Tomasoni, ha dato avvio alla fase diocesana del processo di beatificazione, proclamando Giulia “Serva di Dio”.

Pochi mesi dopo la sua scomparsa è stata costituita L’Associazione conGiulia Onlus, per iniziativa dei genitori e di familiari ed amici, con l’intento di realizzare i progetti che aveva a cuore, specialmente per i giovani ed i bambini malati.

