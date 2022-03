Investi in pubblicità su Bgnews? C’è il bonus in credito d’imposta, domande entro il 31 marzo - BergamoNews

Anche per quest’anno è stato confermato l’aiuto concreto alle attività che intendono rilanciarsi e farlo sapere attraverso i giornali online locali, come Bergamonews.

In sostanza un bonus dedicato a chi investe in pubblicità nel 2022 sulle testate online.

La scadenza per l’invio della domanda è aperta fino al 31 marzo 2022.

L’ammontare delle risorse stanziate per l’anno 2022 è pari a 90 milioni.

La legge di bilancio ha infatti confermato il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari al 50%: promuovere la propria attività risulta così particolarmente conveniente.

L’agevolazione viene calcolata utilizzando il criterio volumetrico introdotto dal decreto Cura Italia, cioè considerando l’intero valore delle risorse investite nell’anno.

L’obiettivo è favorire la promozione di aziende, realtà commerciali e non, aiutandole a ripartire in questo difficile periodo segnato dalla pandemia.

Per l’effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha aggiornato il modulo e le istruzioni per la richiesta del bonus pubblicità.

Ci sono due fasi:

– a partire dal 1° e fino al 31 marzo 2022 la prima fase della procedura per fare domanda, con la comunicazione degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel corso del 2021 e per i quali si richiede l’accesso al credito d’imposta;

– dal 1° al 31 gennaio 2023 si passa poi alla seconda fase della domanda, ovvero la conferma degli investimenti effettuati, mediante la dichiarazione sostitutiva.

Per ogni informazione in merito potete contattare l’ufficio comunicazione & marketing di Bergamonews telefonando al numero 0353831504: vi spiegherà nel dettaglio i possibili vantaggi per la vostra attività.

