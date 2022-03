“Iniziativa KM0”: il Distretto del Commercio Castelli e Fontanili della Bassa punta sulle risorse locali - BergamoNews

Bassa Bergamasca. Il Distretto Castelli e Fontanili della Bassa guarda al futuro e lo fa soprattutto nell’ottica del progetto km0, cardine sul quale costruire la progettualità per la partecipazione al bando di Regione Lombardia di prossima uscita. In perfetta linea con i principi guida del distretto, l’iniziativa è volta alla valorizzazione delle eccellenze locali – non solo artistiche, culturali e naturalistiche, ma anche enogastronomiche –, a cui viene affiancato lo sviluppo dei percorsi ciclopedonali per favorire una fruizione sostenibile del territorio e un turismo consapevole e rispettoso.

Il distretto viene riconosciuto da Regione Lombardia nel 2018. Inizialmente, è composto – oltre alle associazioni di categoria Ascom e Confesercenti – da sette Comuni: Cologno al Serio (capofila), Bariano, Fornovo San Giovanni, Morengo, Pagazzano e Urgnano; nel 2019 si aggiungono Lurano e Castel Rozzone, seguiti nel 2021 da Mozzanica. Attualmente, conta quindi dieci comuni.

“Nonostante la sua storia recente, segnata tra le tante cose anche dalle difficoltà legate alla pandemia, il distretto ha dimostrato un grande potenziale – esordisce Chiara Drago, sindaca di Cologno al Serio –. L’obiettivo è continuare su questa strada, proponendo nuovi progetti, per confermare l’ottima sinergia tra i comuni”.

Fin dal percorso di costituzione, i partner del distretto sono stati affiancati da TradeLab, influente società nel settore della consulenza dei distretti del commercio. Viviana Arcangeli, manager della società, sottolinea l’importanza della partecipazione al bando di regione nel 2020, primo banco di prova a cui il distretto ha risposto presentando un progetto da oltre 2 milioni di euro, valutato con punteggio pieno. In attuazione del progetto, le amministrazioni hanno attuati diversi interventi di riqualificazione urbana e realizzazione di nuovi tratti di piste ciclopedonali. “Inoltre – aggiunge –, sono stati distribuiti oltre 100 mila euro agli operatori economici dei vari comuni e sono stati attivati per loro due corsi di formazione”.

Sulle solide basi costruite, grazie ai contributi di tutti gli attori del distretto e alla collaborazione con il distretto agricolo della bassa bergamasca e le associazioni locali dei commercianti, in vista del domani è stata progettata l’iniziativa km0 che coinvolgerà agricoltori, produttori agroalimentari, allevatori, negozianti e pubblici esercizi del territorio.

Il progetto prevede una fase di studio circa le attività produttive, le modalità di distribuzione e l’utilizzo nel mondo della ristorazione dei prodotti a km0, con l’obiettivo di comprendere la struttura della filiera agroalimentare sul territorio e definire, con gli operatori economici coinvolti, iniziative volte a favorire produttori, botteghe, pubblici esercizi e territorio in generale.

Lo studio, condotto da Andrea Valenti, studente tesista dell’Università degli Studi di Bergamo, consta di un questionario diviso in più sezioni e somministrato alle attività interessate alla filiera in oggetto. Tra queste, si è individuato uno specifico campione al quale è stato poi distribuito il questionario perfezionato – che, a breve, raggiugerà tutte le attività.

“Il progetto – dichiara Renato De Franceschi, consigliere con delega di Cologno al Serio – è frutto della coralità e non ha una cornice temporale predefinita, ma si sviluppa nel tempo grazie alla sua visione allargata. Nell’immediato, ci sono i risultati del questionario e il contatto diretto con le aziende per la costruzione del database; poi, si discuterà delle possibili iniziative da proporre. Tutto questo in sintonia con l’evento ‘Bergamo-Brescia 2023 Capitali della Cultura’, dove sono centrali i temi del territorio e della sua frequentazione”.

Per quanto concerne il futuro, “si è condivisa – prosegue De Franceschi – una prima idea: si potrebbe indire una sorta di mercato del km0, itinerante in tutti i comuni del distretto, in cui verrebbero presentati al pubblico i prodotti tipici della zona che potrebbero poi essere reperibili in negozi e botteghe nei centri storici. Sarebbe ideale trovare una sintonia tra quest’iniziativa e altri eventi, come ad esempio ‘Castelli Aperti’, per favorire la frequentazione da parte di abitanti e persone interne ed esterne al distretto. Magari, si potrebbe considerare la possibilità di spostamento da un comune all’altro in bicicletta o attraverso altre modalità in convenzione anche in occasione di questi eventi”.

“Non solo – conclude –: ci piacerebbe anche organizzare momenti di formazione e informazione per la cittadinanza; sarebbe bello entrare nelle scuole e portare la cultura del buon cibo del territorio. Nuove idee potranno poi emergere grazie al questionario, ma tutte sempre nell’ottica dell’interazione tra commercio e turismo”.

