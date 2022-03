Fridays for future: domenica raccolta dei mozziconi, venerdì 25 sciopero per il clima - BergamoNews

Bergamo. Prima raccolta di mozziconi di sigaretta in città.

Domenica 20 marzo i volontari di Make You Greener, La terza piuma e Fridays for Future, organizzano la prima raccolta di mozziconi in centro Bergamo per sensibilizzare le persone ai gravi danni che il loro abbandono causano all’ambiente.

In via XX settembre sarà allestito una stand che costituirà anche il punto di ritrovo dell’iniziativa: è in programma una sorta di pulizia/manifestazione per le vie della città, con dei cartelloni che spiegano il grande impatto negativo che ha questo piccolo gesto sulla natura.

Venerdì 25 marzo alle 10 ci sarà invece lo sciopero globale per il clima, al quale aderiranno moltissime città italiane, tra le quali anche Bergamo.

La manifestazione, che si svolgerà in contemporanea in diverse parti del globo, “per chiedere che i paesi del Nord del Mondo garantiscano dei risarcimenti climatici alle comunità più colpite e che i leader mondiali smettano di fare discorsi pieni di greenwashing e intraprendano una vera azione per la salvaguardia del clima”.

