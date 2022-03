Amici, Storie al tempo della pandemia o Quinta dimensione? La tv del 19 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 19 marzo su RaiUno alle 20.35 andrà in onda la serata finale di ”Affari Tuoi formato famiglia”, condotto da Amadeus. La puntata sarà suddivisa in due manche di gioco: nella prima giocherà un concorrente accompagnato dai propri parenti che apriranno i pacchi; nella seconda il concorrente sarà un Vip e la vincita sarà devoluta in beneficenza. Avversario dei concorrenti “pacchisti” e contraltare del conduttore sarà, come sempre, il famigerato “Dottore”.

Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via il serale di “Amici di Maria De Filippi”, il talent show condotto da Maria De Filippi.

Dopo aver studiato all’interno della scuola per l’intero anno ed essersi sottoposti a sfide, prove ed eliminazioni alla fase finale del programma sono giunti 18 allievi (9 cantanti e 9 ballerini) che si contendono la vittoria finale.

I cantanti che hanno lavorato con i maestri Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono: Aisha, Alex, Sissi, Albe, Crytical, Calma, LDA, Gio Montana e Luigi

I ballerini che hanno lavorato nel corso dei mesi con i professori Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini: Carola, Leonardo, Michele, Alice, Dario, John Erik, Christian, Nunzio e Serena.

A giudicare le loro performance la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash.

Rete4 alle 21.20 trasmetterà “Attraverso i muri – Storie al tempo della pandemia”, docufilm che racconta due anni di Covid in Italia.

Un’opera che invita alla riflessione su quanto accaduto, ma anche un’occasione per segnare un punto di svolta al clima che ha pervaso la quotidianità di tutto e tutti, dal 20 febbraio 2020. E di cui oggi – grazie a vaccini, nuove terapie e sacrifici fatti per contenerne il contagio – va affermandosi sempre più chiaramente la fine della fase più drammatica e spaventosa.

In occasione della Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime del COVID-19, che il Presidente Sergio Mattarella ha fissato per il 18 marzo di ogni anno, la rete diretta da Sebastiano Lombardi propone quindi il docufilm realizzato da Andrea Broglia per MNEO – Archivio Italiano della Memoria, “Attraverso i muri: storie al tempo della Pandemia”.

Suddiviso in capitoli – Dispnea, Apnea, Comunità, Naufraghi – raccoglie le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona gli effetti della pandemia: pazienti e familiari di contagiati, medici e paramedici, volontari, operatori del 118, rappresentanti delle istituzioni e, per la comunità accademica, il professor Andrea Crisanti, in una sua commossa partecipazione.

Oltre 190 interviste, raccolte tra le città di Milano, Bologna, Torino e Firenze. Nell’area che ha vissuto da subito le ore più difficili: Bergamo, Nembro, Vo’ e Crema. Nella Prato inizialmente ostracizzata, per la netta prevalenza di popolazione cinese. E nelle province simbolo di vita a misura d’uomo, come Padova e Modena.

La cronaca di “Attraverso i muri: storie al tempo della Pandemia” è accompagnata dalle performance di quattro artisti: un ballerino, una musicista, uno street artist e una scultrice, chiamati a rappresentare i capitoli del docufilm attraverso la propria disciplina.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I.”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Un conto in sospeso”: Vargas, un detenuto arrestato dall’F.B.I., vuole vendicarsi della squadra che ritiene colpevole dell’omicidio della sua famiglia ed organizza dal carcere…

RaiTre alle 21.45 proporrà “Quinta dimensione – Il futuro è già qui”. Si tratta di un programma di divulgazione scientifica condotto da Barbara Gallavotti, che si propone, in una fase epocale della nostra vita, di avvicinare il pubblico ai temi della ricerca e della innovazione scientifica e tecnologica puntate divise per tema, per fornire al pubblico, con un linguaggio semplice e fruibile, gli strumenti necessari per comprendere i mutamenti già in atto. Conoscenza e consapevolezza sono bagaglio indispensabile per affrontare le sfide di un futuro che è già qui.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 “Gli album di Freedom”; su Rai4 alle 21.20 “Trappola in alto mare”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Ghostwriter”; su Iris alle 20.55 “The Killing Jar”; e su Italia2 alle 21.10 “Il quarto tipo”.

Spazio al teatro su Rai5 alle 21.15 dove andrà in scena “Una giovinezza enormemente giovane”. Antonio Calenda dirige Roberto Herlitzka, nello scarno e lucido spirito di Pier Paolo Pasolini, in questo spettacolo ispirato agli scritti del poeta, – composto da Gianni Borgna. Il monologo di Pasolini, solo di fronte al proprio cadavere, oscilla tra memoria personale, invettiva giornalistica e divinazione profetica.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò; su La7D alle 21.30 la serie “Ghost wisperer – Casa di bambole”; e su Mediaset Extra alle 21.15 “101% Pucci”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!