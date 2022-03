Al via il serale di "Amici": in gara il ballerino bergamasco Christian Stefanelli - BergamoNews

Il ballerino bergamasco Christian Stefanelli approda al serale di “Amici”, il talent condotto da Maria De Filippi su Canale5. La fase clou della trasmissione prenderà il via sabato 19 marzo in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset e tra i protagonisti ci sarà questo talento dlela danza.

Il giovane, classe 2003, di Suisio ma nato a Osio Sopra, ha preso parte al programma sin dall’inizio e in questi mesi è stato messo alla prova in diversi stili di danza: nonostante sia un ballerino di hip-pop e break dance, ha dato prova di sè anche nel ballo classico e nel latinoamericano.

La maglia del serale gli è stata consegnata dal suo insegnante, Raimondo Todaro, a coronamento di un percorso durato quasi sei mesi all’interno della scuola di Amici. Un’esperienza importante, intensa e coinvolgente, che ha conosciuto grandi soddisfazioni ma anche momenti difficili in cui sembrava prevalere lo sconforto.

In modo particolare, non ha avuto vita facile a causa delle continue correzioni della maestra Alessandra Celentano, altra insegnante della scuola.

Uno dei momenti di maggior sconforto è andato in onda un paio di settimane fa, quando Christian era intenzionato ad abbandonare il programma: una telefonata con i suoi, invece, lo ha consolato e lo ha fatto riflettere con più calma.

Con grinta e determinazione si è sempre messo in gioco superando numerose prove e sfide a passo di danza: lavorando con impegno e passione, ora si appresta a dare il massimo per il serale di Amici e i suoi futuri progetti.

Le puntate di questa fase del programma, che in totale saranno nove, porteranno alla finalissima, in cui verrà proclamato il vincitore dell’edizione 2021-2022.

