Weekend nella natura negli orti botanici della Lombardia - BergamoNews

In occasione della sesta edizione della Giornata del Profumo, ricorrenza istituita in corrispondenza del primo giorno di primavera, il 21 marzo, simbolo di rinnovamento e della natura che si risveglia, l’Orto botanico di Brera e l’Orto botanico “G. E. Ghirardi” di Toscolano Maderno organizzano visite guidate e attività dedicate a tutta la famiglia.

In particolare, domenica 20 marzo sarà possibile accedere all’Orto botanico di Brera dalle 9.30 alle 16.30 per scoprire i diversi profumi che la primavera offre, con particolare attenzione al percorso delle piante aromatiche, particolari nell’aroma, nella forma e nel colore. Con mortaio e pestello, come si usava nelle antiche erboristerie medioevali, erbe fresche e secche e altri ingredienti verranno tritati e mescolati per produrre un dentifricio naturale. Per prenotarsi al 1° turno (10:30-12:30) https://www.eventbrite.it/e/293254992577, per il 2° turno (14:30-16:30) https://www.eventbrite.it/e/293260830037 .

Per maggiori informazioni www.reteortibotanicilombardia.it – ortobotanicodibrera@unimi.it

Sarà invece la pianta dell’Olivo protagonista delle iniziative dell’Orto botanico “G. E. Ghirardi” di Toscolano Maderno, che lunedì 21 marzo dalle 10.30 alle 16.30 organizza una “Passeggiata tra gli olivi – i profumi che non ti aspetti”. Oggetto della giornata saranno conversazioni, esplorazioni sensoriali e laboratori per bambini sotto la sapiente guida di Claudia Giuliani, Gelsomina Fico e Martina Bottoni. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a orto.ghirardi@unimi.it

Iniziative aperte a tutti anche all’Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, dove sabato 19 marzo sarà possibile, per i bambini dai 7 anni, partecipare a “MISTERO ALL’ORTO – Caccia al tesoro”, per andare alla scoperta degli alberi dell’orto botanico per capirne i movimenti, grazie ai semi. La prenotazione è obbligatoria al seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mistero-allorto-269528385657. Per i curiosi di ogni età appuntamento invece domenica 20 marzo alle 15.30 alla Scaletta di Colle Aperto con la passeggiata botanica alla scoperta di tracce che profumano di primavera. Per iscrizioni https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-risveglio-dellorto-botanico-269529950337

Infine l’Orto botanico di Pavia riapre ufficialmente il 26 marzo, tutti i fine settimana dalle 10 alle 18, per svelare il risveglio di piante e fiori; l’Orto botanico di Città Studi è visitabile da martedì a giovedì dalle 10 alle 17 e il venerdì dalle 10 alle 16; mentre il Giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio, come da consuetudine, riaprirà a giugno e potrà essere visitato tutti i giorni, sabato e domenica compresi.

La Rete degli orti botanici della Lombardia è una Associazione non profit, che opera per favorire e promuovere le azioni degli orti botanici aderenti. Ne fanno parte: l’Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”; il Giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio; gli Orti botanici milanesi di Brera e Città Studi; l’Orto botanico di Pavia; il Giardino botanico “G.E Ghirardi” di Toscolano Maderno (BS).

La Rete, nata nel 2002 per valorizzare e mettere in comune le reciproche esperienze, e costituitasi in Associazione nel 2009, si occupa inoltre della tutela, della conoscenza, della promozione e della valorizzazione del patrimonio culturale vegetale degli orti botanici, con particolare attenzione alla conservazione delle piante, alla divulgazione scientifica e alle attività educative. www.reteortibotanicilombardia.it

www.ortobotanicodibergamo.it

https://ortibotanici.unimi.it/

https://ortobotanico.unipv.eu

www.stelviopark.it

