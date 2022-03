Vittime Covid, puntata speciale di "Agorà": il giornalista Marco Carrara a Bergamo - BergamoNews

Venerdì 18 marzo la trasmissione mattutina di RaiTre, “Agorà”, proporrà una puntata speciale dedicata alla giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. La data di questa ricorrenza ha un importante valore simbolico: in questo giorno due anni fa i camion dell’esercito partirono da Bergamo carichi delle bare dei defunti per portarle alla cremazione in altre città e altre regioni.

In studio, come sempre, ci sarà la conduttrice Luisella Costamagna (e il conduttore Senio Bonini che conduce il segmento extra, dalle 9.45), mentre il giornalista bergamasco Marco Carrara sarà in esterna e più precisamente a Bergamo. “Per la prima volta in cinque anni – ha svelato in un post su Facebook – non mi vedrete in studio ad Agorà ma sarò in diretta tra i luoghi simbolo della mia Nembro, Bergamo, a due anni da quella foto dolorosa e drammatica dei mezzi militari con le bare. Con tutta l’emozione del mondo vi aspetto domani dalle 8 su Rai3”.

Marco Carrara, originario di Nembro, il paese più colpito dalla pandemia da coronavirus, racconterà il dolore che i bergamaschi hanno vissuto in quel periodo. Insieme a lui ci saranno diversi ospiti e troveranno spazio tante storie significative di questi due anni.

Stando alle anticipazioni, avrebbe dovuto esserci anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ma non sarà presente in quanto giovedì 17 marzo è risultato positivo al Covid-19.

