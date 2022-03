Vittime covid, il presidente della Camera Fico a Bergamo: "Il nostro impegno è rafforzare la sanità pubblica" - BergamoNews

Bergamo. È davvero fitto il programma che celebra la 2a Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Gli eventi previsti in mattinata a Bergamo vedono la presenza del presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e delle autorità. A rappresentare l’amministrazione comunale, il vicesindaco di Bergamo Sergio Gandi. Il primo cittadino Giorgio Gori, infatti, è risultato positivo al Covid-19 (con lievi sintomi) e non potrà partecipare.

Il presidente della Camera Fico è arrivato al cimitero di Bergamo, dove ha deposto una corona di fiori sulle note del silenzio, di fronte alla stele-monumento con le parole di Ernesto Olivero e dedicate agli oltre 6 mila bergamaschi morti per Covid.

“Oggi l’investimento nella sanità pubblica è fondamentale. Vanno recuperati la telemedicina e il rapporto tra medico di base e paziente. La sanità pubblica è uno dei pilastri della nostra democrazia e durante il Covid lo abbiamo compreso ancor di più”, ha detto Fico intervenendo al Bosco della memoria del parco della Trucca -. Oggi è bene investire in ciò che in vent’anni non avevamo fatto come avremmo dovuto – ha aggiunto -. E dobbiamo puntare a una sanità uniforme in tutta Italia”.

