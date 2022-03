Prima dose del vaccino anti-Covid in farmacia: l’elenco delle strutture, dove e come prenotare - BergamoNews

Dalla prossima settimana sarà possibile fare la prima dose del vaccino anti Covid19 anche nelle farmacie (operative già dallo scorso ottobre, ma solo per le terze dosi).

L’Ats Bergamo diffonde l’elenco delle farmacie in cui è possibile effettuare la somministrazione. “In azzurro vengono indicate le farmacie/mini-HUB per le quali è possibile attualmente la prenotazione direttamente on-line sul portale Poste/Regione Lombardia – spiega il dottor Arrigo Paciello, direttore del Servizio Farmaceutico territoriale di Ats -. Tengo a sottolineare che progressivamente aumenterà la platea delle farmacie/Mini-HUB prenotabili on-line su Poste. Per le farmacie attualmente non prenotabili su Poste (quelle che in elenco non sono in azzurro) le modalità di prenotazione rimangono quelle telefoniche o tramite accesso diretto in farmacia”.

L’elenco

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!