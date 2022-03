Laboratorio teatrale alla biblioteca di Treviolo - BergamoNews

Che si tratti di parole, gesti o sguardi è necessario comunicare e farsi capire. Non a tutti riesce facile, spesso si è frenati dalla timidezza, o si teme di risultare impacciati. Capita di sentirsi incompresi, fraintesi, non ascoltati.

La comunicazione è fondamentale nella vita di tutti e, proprio per facilitarla, la biblioteca comunale di Treviolo Lanfranco da Albegno, organizza un laboratorio teatrale in tre serate. L’obiettivo è quello di far emergere le proprie potenzialità comunicative nel quotidiano per guardarsi con un pizzico di autostima in più dopo il difficile periodo vissuto dentro le mura domestiche.

Il workshop si svolgerà in 6 ore, suddivise su 3 serate, con un orario indicativo 20.30/22.30. La prima serata è in programma il 22 marzo, la seconda il 31, la terza il 5 aprile.

L’attrice dialogante sarà Francesca Albanese della Residenza Teatrale Qui e Ora che condurrà le serate proponendo esercizi teatrali di improvvisazione e scrittura creativa, giochi di interpretazione, dialoghi.

L’assessore alla Cultura e Biblioteca Marta Piarulli dichiara: “Questo laboratorio teatrale, che siamo riusciti a mettere in pista grazie al bando Cariplo “Per la cultura” 2020, è una piccola chicca che offriamo alla cittadinanza. Speriamo che venga apprezzato e che possa essere riproposto anche in futuro”.

Il laboratorio è gratuito e riservato ad un piccolo gruppo di adulti. Le tre serate non possono essere scelte in alternativa: si tratta di un unico modulo, per cui è necessario partecipare a tutte e tre. Per informazioni basta scrivere a biblioteca@comune.treviolo.bg. it e per le iscrizioni, basta compilare il modulo al link https://bit.ly/ WorkshopTreviolo.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI TREVIOLO

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!