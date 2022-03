La bellezza sfida la malattia: lezioni di danza contemporanea all’Accademia Carrara con il progetto “Dance well – Movement Research for Parkinson” - BergamoNews

Non è danza terapia, ma è una pratica artistica quella proposta dall’associazione culturale “Immaginare Orlando” con il progetto “Dance well – Movement Research for Parkinson”. Un giorno alla settimana, per un’ora, due insegnanti con una specifica formazione conducono in una sala della Pinacoteca dell’Accademia Carrara una speciale lezione di danza contemporanea completamente gratuita, grazie al sostegno della Fondazione della Comunità Bergamasca. La lezione si rivolge in particolare a persone che vivono con il Parkinson, ma in realtà nel tempo si è costituita una comunità danzante aperta e trasversale. Perché tutti possono parteciparvi: non ci sono limiti di età, non è richiesta una qualche esperienza nel mondo della danza, come spiega il referente del progetto, Mauro Danesi, direttore di Orlando, festival internazionale di cinema, danza e teatro: “Non è una proposta rivolta solo alla comunità parkinsoniana, è trasversale. Ci sono giovani e anziani. La nostra è una comunità danzante mista. Spesso le attività che tutti noi facciamo sono ghettizzanti. Noi vogliamo abbattere i limiti e i confini, pur mantenendo le caratteristiche di ciascuno. Il nostro è un atto di cura perché nella nostra danza viene meno lo stigma di malato”.

L’iniziativa vede la partnership di Fondazione Accademia Carrara, la relazione con gli istituti sanitari della città e della provincia e la collaborazione con il Festival Danza Estate. Non nasce oggi a Bergamo, ma nel 2013 presso il CSC – Centro per la Scena Contemporanea/Casa della Danza di Bassano del Grappa, membro della rete europea EDN – European Dancehouse Network, con l’intento di promuovere la danza in spazi museali e in contesti artistici. Si diffonde in tutta Italia, da Verona a Roma, prima ancora in Europa, e dal 2019 è approdata anche in Giappone.

Parkinson e arte fuori dagli ospedali. In che cosa consiste il carattere innovativo di questa pratica? In questi anni tutte le istituzioni sanitarie hanno sviluppato progetti di assistenza e terapia per persone con Parkinson tramite l’arte, ma tutte queste esperienze sono state dedicate alla triade paziente/parenti/personale sanitario e all’interno di contesti ospedalieri. “Queste prassi sono ottime, intendiamoci”, continua Danesi. “‘Dance well’, la cui efficacia è stata anche riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è un intervento alternativo e complementare rispetto alla fisioterapia tradizionale. Soprattutto è una vera e propria pratica artistica che dialoga con uno spazio di cultura, attraverso l’espressione del corpo per sviluppare benessere, integrazione trasversale tra persone con differenti necessità e bisogni. Rimette al centro la pluralità dei corpi, il prendersi cura in modo condiviso delle fragilità, delle differenti abilità e disabilità che tutti abbiamo o avremo”. Sul territorio bergamasco, solo nel 2017 erano 4.425 le persone affette dal morbo, con un incremento dal 2008 al 2017 da 2.400 casi a 4.400, pari all’82,5%.

Una pratica liberante e inclusiva. “Dance well” è dunque un’esperienza di apertura e incontro con la cittadinanza, ancora più urgente dopo i mesi di pandemia in cui il corpo è stato dimenticato, perché non ha più potuto nemmeno sfiorare quello degli altri. “Danzare insieme libera dai condizionamenti, anche i miei: di non essere all’altezza, performante, adeguato. Toglie i tabù, abbatte lo stigma, anche solo sull’età, non solo sulla malattia. Anch’io riconosco i miei limiti e provo un enorme senso di libertà quando danzo in Pinacoteca. Sento anch’io quanto influisca il luogo. Danzare in quello spazio, istituzionalmente considerato di bellezza, è abilitante: io divento bellezza. Lo tocchiamo con mano visitando le sale dell’Accademia: i canoni di bellezza cambiano. E allora chi l’ha detto che una donna anziana con il Parkinson non è bellezza?”. La lezione prende avvio da un quadro, da una scultura, da un capitello. Potrebbero essere le rughe di un ritratto a dare l’ispirazione per un movimento spezzettato, ritmato. Potrebbe essere la pelle levigata di un’opera d’arte a suggerire la morbidezza di un gesto.

E così, nel corso della lezione, accade sempre che i danzatori professionisti, se presenti, si confondano con quelli non professionisti, che non si distingua più chi è malato e chi non lo è. “Chi coglie la differenza? Per noi sono tutti danzatori e danzatrici”, ancora Danesi.

Al momento la classe di danza è composta da una ventina di persone, guidate da due insegnanti, in una sala della Pinacoteca aperta al pubblico. A dimostrazione che “il museo non è un luogo d’arte ingessato, ma è uno spazio aperto e ci si può ballare”, commenta Danesi. “Molto presto porteremo questa pratica anche nei parchi della città, per lasciarci ispirare dalla bellezza della natura”.

Una classe, una lezione: la voce di un’insegnante. Serena Marossi, danzatrice professionista, è una Dance well teacher. Ha una specifica formazione, che mescola una parte artistica, sanitaria e pratica. A dicembre, sono stati raccolti i primi commenti tra i partecipanti. “In genere si sentono accolti, perché non c’è giudizio sul movimento di ciascuno. Si creano sintonie molto forti senza passare attraverso il canale delle parole. Noi vediamo piano piano tutti i muri sgretolarsi, piano piano le persone si lasciano andare, anche se non hanno mai danzato e non hanno mai fatto teatro. Ci vuole grande fiducia per lasciarsi andare, noi l’abbiamo sentito subito. Questa idea del gruppo misto è di grande energia, è uno spazio molto potente. Ogni mercoledì, quando finiamo, il mio collega ed io siamo molto più carichi di quando abbiamo iniziato”. A proposito delle reazioni dei visitatori del museo nel trovarsi di fronte ad un corpo di ballo che si esibisce inaspettatamente lì, dice: “C’è chi si ferma ad osservare queste sculture viventi. L’episodio più divertente che ricordo è quando è passata vicino a noi un’intera scolaresca. È stato bellissimo vedere gli occhi dei bambini pieni di meraviglia nel guardarci”.

“La proposta di ‘Dance well’ parla la stessa lingua della nostra Fondazione” – dichiara Simona Bonaldi, vicepresidente della Fondazione della Comunità Bergamasca –. “Attraverso l’ascolto e l’accoglienza delle differenze, e non attraverso il loro appiattimento, è possibile costruire armonia e bellezza. Fondazione ha l’ambizione di dare spazio e fiducia a tutti quei progetti che esprimono la pluralità della nostra comunità, la vivacità di voci che possono dialogare e costruire una società capace di rispondere ai bisogni delle persone, una società in cui il benessere delle persone venga posto al centro”.

