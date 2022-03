Incidente a Brusaporto: muore un giovane di 21 anni - BergamoNews

Brusaporto. Un giovane di 21 anni ha perso la vita intorno alle 17 di venerdì a Brusaporto.

Le cause dell’incidente stradale, avvenuto in via per Albano Sant’Alessandro, non sono ancora state determinate, ma pare che non ci siano altri mezzi coinvolti.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi: un’ambulanza e un’automedica. Vane le manovre di rianimazione, il ragazzo purtroppo è deceduto.

guarda tutte le foto 10



Incidente a Brusaporto: muore un 21enne

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!