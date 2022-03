“Guerre da fermare, una pace da abitare”: all’appello aderiscono 450 donne bergamasche - BergamoNews

Bergamo. Tante donne bergamasche delle istituzioni e delle associazioni, di partito e senza partito, di fede e senza fedi, hanno firmato un appello per la pace, contro la guerra, le armi e ogni forma di aggressione. L’iniziativa, intitolata “Guerre da fermare, una pace da abitare”, è scaturita dalla guerra in Ucraina e pone numerosi spunti di riflessione. Sta ottenendo una notevole adesione: finora sono state raccolte 440 firme di personalità della provincia di Bergamo, che si inseriscono in una mobilitazione dal respiro ancor più ampio.

Ecco qui di seguito l’appello e le firme.

Siamo donne delle istituzioni e delle associazioni, di partito e senza partito, di fede e senza fedi, vogliamo essere donne con il cuore multicolore e i piedi per terra. Abbiamo pensieri e storie diverse ma oggi l’unico pensiero è per la pace, contro la guerra, le armi e ogni forma di aggressione.

Il territorio di Bergamo è diventato drammaticamente famoso nei due anni di pandemia e noi donne sappiamo quanto è costato far fronte all’emergenza: di colpo è stato visibile ed evidente come i lavori della cura e della relazione siano centrali e indispensabili. Bergamo è la provincia del volontariato, che sappiamo essere a maggioranza femminile, e le pratiche di solidarietà e di accoglienza di profughe e profughi sono già attive.

Ma non vogliamo che le donne vengano considerate ancora una volta come le “crocerossine” del mondo, come coloro che si limitano a cercare di curare le ferite delle tragedie.

Siamo confuse, arrabbiate, impotenti di fronte all’aggressione violenta di Putin, all’esibizione di un potere maschile che vuole cancellare democrazia, libertà, autonomia. Non vogliamo però che questi sentimenti ci lascino “senza parole”: le nostre emozioni e le nostre riflessioni camminano insieme, i pensieri e le pratiche si radicano nei nostri corpi e nelle nostre esperienze.

Per questo non vogliamo che ancora una volta immagini di donne, bambini e bambine vengano “usate” per travolgere con un’emotività di superficie le nostre capacità di pensiero critico.

Critico nei confronti di chi accusa pacifiste e pacifisti di coltivare ideali illusori e buoni sentimenti che non fanno i conti con la dura realtà e con la storia: è proprio dalla lettura della storia dei conflitti anche recenti, che abbiamo imparato che la guerra non si contrasta con le armi e la violenza. L’Italia e l’Europa hanno abbattuto il tabù dell’invio di armi offensive a Paesi belligeranti: noi pensiamo che questo “tabù” vada salvaguardato e che vada perseguito con ogni mezzo il tentativo di dialogo e mediazione. Non pensiamo sia necessario assumere la logica della guerra e della violenza per essere dalla parte di donne e uomini ucraini.

Quando parlano le armi le donne vengono cancellate.

Quando parlano le armi le donne vengono costrette a dimenticare la propria storia personale e collettiva e arruolate nello stato di necessità.

Viene cancellata la storia politica che ha chiesto diritti senza esclusioni, che ha mutato le relazioni umane senza dichiarare nemici, che ha saputo agire pratiche di pace anche in guerra.

Noi sappiamo che le armi sono il problema (anche quelle che da sempre vengono vendute con enormi profitti e acquistate dagli Stati con enorme spreco di risorse) e il nazionalismo non è la soluzione.

Lavorare per la pace significa avere il coraggio del disarmo e inventare possibilità di dialogo che fermino ogni aggressione.

L’azione nonviolenta a favore della pace in ogni territorio richiede la capacità di trovare parole convincenti, passi decisivi, condivisioni concrete e fattive.

Non confondiamo popoli e governi, non confondiamo condizioni e vissuti; le minacce, le bombe che cadono sulla tua casa, le armi puntate, costringono a scelte difficili: sosteniamo le donne russe e ucraine che hanno il coraggio di parlare contro la guerra rischiando in prima persona, così come sappiamo aprire le nostre case per accogliere chi fugge dalla guerra senza fare distinzioni.

La democrazia italiana è nata nei lager, nelle carceri, al confino, in esilio, sulle montagne e nelle campagne, nelle fabbriche e nelle case dove un popolo disperso di donne e uomini ha trovato le radici del proprio essere nella storia, scegliendo quella democrazia che oggi ancora garantisce la nostra cittadinanza.

Noi possiamo lavorare perché l’Europa si dichiari continente neutrale cominciando da ogni singolo Stato.

L’art. 11 della Costituzione afferma che l’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali: questo ci sostiene nella richiesta di immediate azioni diplomatiche e ci impegna ad avviare un confronto partecipato su che cosa significhi costruire un ordine fondato sulla sovranità disarmata.

Ricordiamo che dall’Europa è partito il colonialismo e la ricchezza europea si è costruita con l’imperialismo, ma in Europa è cresciuto anche il sogno di libertà, uguaglianza e giustizia che ha alimentato la nascita della democrazia.

Oggi la guerra è, come sempre, lo strumento per la ridefinizione dei poteri e l’appropriazione delle risorse: per questo le donne, ancora considerate risorsa, vengono zittite e arruolate in una rinnovata subalternità.

Oggi ci sono tra noi donne che hanno responsabilità e potere di decisione. Siamo donne che sanno operare scelte e vogliamo fare la differenza.

È tempo di cominciare un’altra storia, quella in cui la parola guerra diventa termine arcaico di un linguaggio caduto in disuso.

Oggi rivendichiamo la pace, vogliamo che sia attuata ogni pratica di risoluzione dei conflitti, che si percorra ogni mediazione che salvi vite e territori.

Non è un cammino già tracciato ma ogni strada si fa camminando insieme.

BERGAMO, 2 marzo 2022

– – –

GUERRE DA FERMARE UNA PACE DA ABITARE

Bergamo 17 marzo 2022 ore 13

FIRME

1. Rosangela Pesenti, insegnante, femminista, UDI Velia Sacchi BG

2. Carmen Plebani, Fondazione Serughetti la Porta, Bergamo

3. Barbara Pezzini, costituzionalista, Università di Bergamo

4. Elisabetta Ruffini, storica, direttrice ISREC

5. Roberta Ribon, consigliera di parità della Provincia di Bergamo

6. Gabriella Cremaschi, presidente della Fondazione Serughetti la Porta, Bergamo

7. Oliana Maccarini, presidente Associazione Aiuto Donna Uscire dalla Violenza Bergamo

8. Sara Modora, operatrice centro antiviolenza Aiuto Donna, coordinatrice struttura di accoglienza donne e minori

9. Eliana Como, Direttivo nazionale CGIL

10. Maddalena Cattaneo, vicepresidente Consiglio delle Donne Comune di Bergamo

11. Cristina Rossi, docente di storia e filosofia

12. Silvia Breda, ACLI e Fondazione Serughetti la Porta

13. Anna Lorenzetti, costituzionalista, Università di Bergamo

14. Agnese Lepre, UDI Velia Sacchi BG

15. Rita Stucchi, presidente DonneperBergamo

16. Mapi Trevisani, Movimento delle donne

17. Silvia Rapizza, UDI Velia Sacchi e DESS

18. Eugenia Valtulina

19. Margherita Privitera, Spazio Donne Dalmine

20. Concetta Sannino, avvocata

21. Egidia Prandi

22. Emanuela Cavadini

23. Annalisa Colombo, CGIL Bergamo

24. Mariangela Rottoli, SPI CGIL Bergamo

25. Rosetta Petrogalli

26. Tiziana Benedetti, Aiuto donna, Dalmine

27. Maria Luisa Zanardi, Aiuto donna, Dalmine

28. Arianna Maffi, psicologa, UDI Velia Sacchi BG

29. Ariella Borghi, UDI Velia Sacchi BG

30. Michela Pasturi, UDI Velia Sacchi BG

31. Donatella Zanardini, Gruppo Donne Pari Opportunità…

32. Letizia Maulà, Bergamo, Segretaria Circolo PD Amsterdam

33. Chiara Candiani

34. Daniela Lodetti, Spazio Donna, Dalmine

35. Antonella Casati, insegnante, UDI Velia Sacchi BG

36. Gabriella Cavagna, Associazione Oikos BG

37. Pia Panseri

38. Fiorenza Mologni, Bergamo

39. Adele Prina, insegnante, Donna in Nero per la Pace

40. Carla Chiesa, insegnante, Donna in Nero per la Pace

41. Daniela Dente, artista restauratrice, Donna in Nero per la Pace

42. Federica Sotgiu, insegnante, Donna in Nero per la Pace

43. Graziella Norino, Donna in Nero per la Pace

44. Manuela Badessi, impiegata, Donna in Nero per la Pace

45. Margherita Venosta, insegnante, Donna in Nero per la Pace

46. Serenella Angeloni, insegnante, artista, Donna in Nero per la Pace

47. Teresa Montanari, insegnante, Donna in Nero per la pace

48. Milva Facchetti, assistente sociale, presidente Associazione Casa delle Donne Treviglio

49. Eleonora Pizzaballa, avvocata, Associazione Casa delle Donne Treviglio

50. Annamaria Variato, economista, Associazione Casa delle Donne Treviglio

51. Grazia Daminelli, componente direttivo Associazione Casa delle Donne Treviglio

52. Patrizia Molinari, psicologa, Associazione Casa delle Donne Treviglio

53. Touria Tchiche, mediatrice culturale, direttivo Associazione Casa delle Donne Treviglio

54. Angelica Fanzaga, studentessa, volontaria Associazione Casa delle Donne Treviglio

55. Maria Camilla Siviero, studentessa, volontaria Associazione Casa delle Donne Treviglio

56. Roberta Giufini, studentessa, volontaria Associazione Casa delle Donne Treviglio

57. Enrica Battaglia, commerciante, volontaria Associazione Casa delle Donne Treviglio

58. Monica Del Carro, addetta alle pulizie

59. Edita Zeicek, impiegata

60. Daniela Belloli, impiegata volontaria

61. Veronica Veste, commessa

62. Gonaria Congiu presidente associazione Come Noi

63. Patrizia Galdi, CISL

64. Hajar Chobhoun, impiegata

65. Sabrina Mombrini, impiegata

66. Nicoletta Colleoni, casalinga volontaria

67. Elizabeth Escobar, presidente associazione Ci Sono Anch’io

68. Pinuccia D’Agostino, ex insegnante, presidente associazione Clementina Borghi

69. Rosy Rottola, ex insegnate

70. Cristina Ronchi, dirigente d’Azienda

71. Manuela Galimberti, impiegata

72. Marzia Marchesi, assessora con delega alla Pace del Comune di Bergamo

73. Romina Russo, consigliera Provincia Bergamo con delega cultura, pari opportunità, politiche sociali

74. Nadia Savoldelli, presidente di CEM mondialità e vicepresidente La mimosa Bergamo

75. Enrica Cortinovis, Gruppo di lettura Spaginando

76. Edvige Invernici, UILDM Bergamo ODV, responsabile Comunicazione e Politiche sociali

77. Silvia Dradi, coordinatrice Rete Interistituzionale Antiviolenza Ambiti territoriali di Bergamo e Dalmine

78. Selene Cilluffo

79. Sara Agostinelli, giornalista

80. Livia Zanoni

81. Consuelo Molinari

82. Caterina Zanotti, psicoterapeuta

83. Gianna Pirovano

84. Mariella Storto

85. Cristina Failla

86. Cristina Fantini, Associazione Oikos-odv, Bergamo

87. Annarosa Ceriani

88. Marisa Biassoni

89. Barbara Molli

90. Lory Masnaga

91. Silvia Cerea

92. Grazia Roncalli

93. Rosita Forastieri Molinari

94. Silvana Barcella

95. Alida Colombi

96. Cinzia Cattaneo

97. Nadia Pellegrini

98. Egilde Severi

99. Susanna Sbrugnera

100. Mariangela Lazzari

101. Francesca Benvenuto, Comunità di San Fermo

