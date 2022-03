Giornate di cielo coperto, deboli nevicate sopra i mille metri - BergamoNews

Venerdì 18 Marzo: Tommaso Grieco ci accompagna a scoprire come sarà il cielo sopra Bergamo nel weekend in arrivò con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La Lombardia rimane influenzata da una vasta area anticiclonica che trova perno sull’Europa centrale, e che impedisce alle perturbazioni atlantiche di transitare alle nostre latitudini.

Lungo il bordo meridionale dell’Anticiclone scivoleranno correnti più fredde, che subentreranno sul nord-Italia dai quadranti orientali, ponendo le basi per una certa diminuzione delle temperature durante questo fine settimana. A parte isolate nevicate sui settori prealpini ed alpini, non si prospettano precipitazioni significative per le nostre aree di pianura.

Venerdì 18 marzo 2022

Tempo Previsto: Nella notte ed al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Dal tardo mattino ampie schiarite inizieranno ad affacciarsi sui settori orientali. In giornata poco o parzialmente nuvoloso sulle medio-basse pianure, altrove nuvolosità irregolare, più compatta sulle Prealpi orobiche ed in Valtellina, ove potrà esserci occasione per qualche debole precipitazione, nevosa generalmente oltre i 1500 metri.

Temperature: minime in diminuzione, tra 7/10°C. Massime stazionarie, tra 14/16°C

Sabato 19 marzo 2022

Tempo Previsto: Nella notte ed al mattino cielo molto nuvoloso su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni sparse, nevose generalmente oltre i 1000 metri. Nuvolosità più frastagliata sulle pianure. In giornata tendenza ad ampie aperture in pianura, ancora molte nubi sui rilievi alpini e prealpini, ma con fenomeni più locali.

Temperature: minime in lieve diminuzione, attorno a 5/8°C; massime stazionarie e comprese tra 14/16°C

Domenica 20 marzo 2022

Tempo Previsto: Nella notte ed al mattino ultimi fiocchi di neve tra Prealpi Orobiche e Val Camonica oltre i 1000 metri; altrove cielo parzialmente nuvoloso. In giornata tendenza al miglioramento su tutta la regione, con passaggio a cielo poco nuvoloso.

Temperature: minime in ulteriore diminuzione, attorno a 3/6°C; massime in diminuzione, attorno a 12/15°C.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!