Come mettere il green pass su iPhone con la nuova versione del software - BergamoNews

È notizia di queste ore che, a partire dal mese di maggio, l’uso del green pass decadrà nella grande maggioranza degli spazi condivisi.

Dal primo giorno del mese di maggio infatti sarà possibile recarsi al lavoro, sia in spazi pubblici che privati, senza l’utilizzo del green pass, che rimarrà necessario solo ed esclusivamente per l’accesso alle Rsa, ai reparti di degenza degli ospedali e agli hospice.

L’uso del green pass sullo smartphone è quindi un’urgenza meno pressante, ma nonostante questo è bene conoscere il nuovo metodo con cui inserirlo sul proprio iPhone, grazie al recente aggiornamento ad iOS 15.4.

Perché aggiornare subito ad iOS 15.4

Per chi è in possesso di un modello di iPhone compatibile con il software iOS 15.4, è consigliabile aggiornare immediatamente il proprio cellulare, perché vengono introdotte moltissime novità, come la possibilità di sbloccare il telefono anche quando si indossa la mascherina.

Non solo, perché con la nuova versione del sistema operativo vengono introdotti anche 123 nuove emoji, per rendere ancora più divertenti le comunicazioni via messaggi.

Oltre a questo, ovviamente vengono anche aggiornati tutti i criteri di sicurezza per risolvere eventuali vulnerabilità presenti nel software.

Come aggiungere il green pass su iPhone con iOS 15.4 dalla fotocamera

Vi avevamo raccontato tempo fa come fare ad aggiungere il vostro green pass allo smartphone, sia su Android che su iPhone, ma nel caso del cellulare di Apple quelle istruzioni vengono ora superate dalle nuove opzioni introdotte con il recente aggiornamento.

Ora è sufficiente attivare la fotocamera, inquadrare un codice QR del proprio green pass e apparirà immediatamente una scritta su sfondo giallo “Vaccino Per COVID-19”.

Basterà cliccare su quella scritta per aprire l’applicazione salute e aggiungere il vostro codice all’applicazione stessa: a quel punto il vostro Green pass sarà disponibile all’interno del Wallet, il portafogli digitale di iPhone, che potete richiamare con il pulsante di accensione o con il tasto dell’impronta digitale.

Come aggiungere il green pass su iPhone con iOS 15.4 dal rullino foto

Grazie al recente aggiornamento del sistema operativo di iPhone, diventa più semplice aggiungere la certificazione verde anche utilizzando una foto memorizzata nel vostro rullino. Una volta individuata l’immagine del codice QR basterà premere a lungo per ottenere la scritta “Aggiungere a Salute”.

Anche in questo caso, basterà un semplice clic per completare il procedimento.

Nella speranza che il green pass diventi semplicemente un ricordo, nell’attesa di farne a meno abbiamo un metodo semplice per averlo sempre a portata di mano.

