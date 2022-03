Boltiere: richiesti contributi per nuove progettazioni - BergamoNews

Con il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Unione Europa e lo stato italiano hanno voluto dare un forte impulso alla ripresa economica a seguito della pandemia causata dal Covid19.

Per poter essere pronti ai bandi che nei prossimi mesi/anni riguarderanno gran parte delle strutture pubbliche, è necessario agire sin da ora per effettuare nuove progettazioni. Per questo motivo l’amministrazione comunale di Boltiere ha deciso di puntare sulla progettazione di tre strutture che riguardano tutto il paese. Nel fare questo è stato richiesto un contributo per la spese di progettazione, così come stabilito dalla legge 160 del 2019.

I progetti nel dettaglio sono tre, in particolare:

• Ampliamento scuola primaria: realizzazione del progetto esecutivo. Importo di circa 36.000 €;

• Costruzione nuova casa delle associazion: Progetto definitivo ed esecutivo di 64.000 €;

• Riqualificazione centro storico: Progettazione definitiva di 19.000 €.

L’importo richiesto è quindi vicino ai 120.000 €, necessari come detto in precedenza alla progettazione dei tre interventi.

Per la scuola primaria, inoltre, è stato richiesto l’adesione al bando di Regione Lombardia “spazio alla scuola” per richiedere un finanziamento di 1.500.000 €, necessari alla realizzazione completa dell’ampliamento.

L’amministrazione comunale intende ringraziare tutti gli uffici comunali, che sono stati fondamentali nel presentare questa richiesta, importante per il futuro di tutti i cittadini boltieresi.

